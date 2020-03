Projektledare till IT-avdelningen i Luleå - Försäkringskassan - Datajobb i Luleå

Försäkringskassan / Datajobb / Luleå2020-03-10Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Vi spelar en stor roll för den enskilde individen och för välfärden i det svenska samhället. Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.Arbetsuppgifter och ansvarDu kommer i huvudsak att arbeta i releaseflödet - från paketering till driftsättning. Arbetsuppgifterna består även av att stötta och hjälpa utvecklingsteamen att lyckas med sina leveranser till produktion. Du bidrar i förändringsarbetet av vårt arbetssätt samt stöttar våra utvecklingsteam i den förändringsprocessen.2020-03-10Vi söker dig som:har examen från högskola/universitet inom IT-området eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga.har erfarenhet av att arbeta som projektledare eller i liknande roll.har goda kunskaper av uppdragsledning i hela utvecklingskedjan, från första kravdialogen till driftsättning av utvecklad funktionalitet.har erfarenhet av leverans- och kapacitetsplanering på en övergripande nivå.värdesätter och bidrar till ett positivt, transparent och inkluderande samarbetsklimathar god kommunikativ förmåga samt är lyhörd och flexibel inför team och verksamhetsnabbt kan sätta dig in i olika problemställningar och ser till helhetenär resultatorienterad och prestigelösär flexibel för olika behov och situationer som uppstår och kan ändra planer utifrån nya förutsättningarDet är meriterande om du:har kunskap om releaseprocesser samt utveckling och förvaltning av it-tjänsterhar erfarenhet av förändringsarbetehar erfarenhet av prognosarbetehar erfarenhet av att samarbeta med verksamhet och utvecklingsteam i en agil omvärldVi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper.Tjänsten är tillsvidareanställning, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Försäkringskassan tillämpar i vissa fall provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassade och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning kommer att genomföras inför anställning.Placeringsort är Luleå. Intervjuer kommer att ske löpande.Chef: Anneli Viklund, tfn 070-2523399 eller Nicklas Erixon tfn 076-5441470 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Linn Landin 010-1124960 (för frågor om rekryteringsprocessen).Fackliga representanter är för Seko: Irre del Barba tfn 010-1153087l, SACO-S Mohamed Abu-Torse, för ST Tony Lonz - dessa nås via vår växel 08-7869000.AnsökanVälkommen med din ansökan senast den den 31 mars 2020. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Vi avstår från erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2020-03-31Försäkringskassan5141296