Projektledare till integrationsprojektet "Trygg start i Vivalla"
Fören Folkets Hus Vivalla / Behandlingsassistentjobb / Örebro Visa alla behandlingsassistentjobb i Örebro
2025-10-23
Folkets Hus Vivalla är en inkluderande och engagerad mötesplats som arbetar med integration, kultur och social gemenskap i Örebro. Vi söker tre personer till projektet "Trygg start i Vivalla", riktat till vuxna asylsökande.
1 projektledare som leder och samordnar projektets aktiviteter och personal.
2 språktränare/samhällsinformatörer som ansvarar för språkundervisning och samhällsinformation.
Erfarenhet/kompetens:
Föreningsliv och ideellt arbete
Projektledning, gruppverksamhet och pedagogiskt arbete
Integration och arbete med nyanlända/asylsökande
Vi erbjuder en trygg och stödjande arbetsmiljö med fokus på samarbete och utveckling.
Anställning: 1 november 2025 - 31 juli 2026, Folkets Hus Vivalla, Örebro.
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till info@fhvivalla.se
, senast 31 oktober 2025, eller tills tjänsterna är tillsatta.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@fhvivalla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Trygg start i Vivalla".
703 71 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
Folkets Hus Vivalla, Fören Jobbnummer
9571911