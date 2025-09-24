Projektledare till Idrott och friluftsliv

Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess.
Nu söker vi dig som brinner för att utveckla föreningslivet, stärka friluftslivet och hantera strategiska frågor som skapar långsiktig nytta för Västerås stad.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Du är ansvarig för utvecklingsprojekt inom idrott och friluftsliv genom utredning, projektering, upphandling och produktion. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att projektleda och driva anläggningsprojekt inom idrott och friluftsliv. Projekten är kopplade till idrottens och friluftslivets anläggningar och innebär att du med erfarenhet och kunskap tar fram underlag som matchar behov för föreningslivet och för västeråsarnas möjlighet till rörelse.
Du leder, övervakar och samordnar teknikområden och externa konsulter i tilldelade projekt, kvalitetssäkrar projekteringen i större utvecklingsprojekt, säkerställer med ett proaktivt förhållningssätt god ekonomi i tilldelat projekt, samordnar kommunikationsplaner genom utredning, projektering samt produktion, deltar samt är föredragande vid behov på nämndsammanträden.
Du är drivande av att utveckla våra områden till att möta framtidens behov och arbetar i nära samverkan med idrottsförbund och föreningar. Rollen innebär ett brett samarbete med såväl interna som externa aktörer, inklusive föreningar, myndigheter och andra organisationer, där du skapar förutsättningar för en aktiv och inkluderande stad.
Din kompetens
Du har en eftergymnasial utbildning med relevant inriktning för tjänsten. Du har erfarenhet av projektledning inom idrottens och friluftslivens anläggningsbehov och av att samverka med kommunala verksamheter. Du har därför god förståelse för idrottens struktur och specialförbundens arenakrav. Du har även god kunskap om föreningslivet och idrottens organisation, i idrottsrörelsens anläggningsfrågor och inom samhällsbygge. Du behärskar svenska väl i tal och skrift och har B-körkort för manuell växellåda.
Ditt ledarskap präglas av engagemang, delaktighet och omtanke. Du motiverar andra och skapar förutsättningar för att nå gemensamma mål. Du är tydlig och kommunikativ, med förmåga att analysera och lösa komplexa frågor. Du har lätt för att samarbeta, ser helheter och drivs av utveckling och förändring.
Vi erbjuder
Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens verksamhetsidé är att genom mod och utvecklingskraft bidra till magiska ögonblick, livskvalitet och en trygg stad. Vi arbetar förebyggande varje dag för en hållbar utveckling i Västerås stad och för att skapa en attraktiv stad för både boende och besökare.
Området Idrott och friluftsliv har den viktiga uppgiften att stödja och främja idrotts- och föreningsfrågorna i kommunen. Vi ansvarar för drift, utveckling och förvaltning av idrottsarenor, motionsspår, friluftsområden och småbåtshamnar - allt för att skapa goda förutsättningar för föreningsverksamhet och en aktiv fritid för våra medborgare.
Läs mer om oss här: www.vasteras.se/kulturidrottochfritidsforvaltningen
(https://chatgpt.com/c/www.vasteras.se/kulturidrottochfritidsforvaltningen)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på 50% t.o.m. 2026-05-31.
Tjänsten är ett vikariat på 50% t.o.m. 2026-05-31.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
