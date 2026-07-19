Projektledare till HydX
Hireq AB / Maskiningenjörsjobb / Ystad Visa alla maskiningenjörsjobb i Ystad
2026-07-19
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, Skurup
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, Simrishamn
eller i hela Sverige
Om HydX
Hos HydX kombinerar vi hydraulik, automation, styrsystem och lång systemerfarenhet för att skapa smarta lösningar åt kunder inom flera olika branscher. Det är just kombinationen av hög teknisk kompetens och förmågan att omsätta idéer till fungerande lösningar som gör att vi skiljer oss från mängden. Tillsammans med vår ledstjärna Smoother Business strävar vi efter att göra livet enklare för våra kunder. Det märks i allt vi gör.
Nu söker vi en Projektledare som vill vara med och säkerställa att våra projekt genomförs effektivt, strukturerat och med hög kvalitet. Rollen passar dig som uppskattar kombinationen av teknik, administration och kommunikation och som trivs med att vara navet mellan t ex kunder, leverantörer, produktion, teknikavdelning och övriga kollegor.Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Som Projektledare hos HydX ansvarar du för att driva och koordinera projekt från beställning till färdig leverans. Du arbetar med flera parallella projekt samtidigt där varje projekt befinner sig i olika faser. Ena stunden planerar du ett nytt projekt, nästa stund följer du upp material till ett annat och därefter säkerställer du att ett tredje projekt är redo för leverans. Du blir en viktig länk mellan försäljning, konstruktion, inköp, produktion och kund. För att lyckas behöver du kunna skapa struktur, prioritera rätt och se till att information och beslut når fram till rätt personer vid rätt tidpunkt.
I rollen kommer du bland annat att:
• Registrera och administrera projekt och order i affärssystemet • Säkerställa att material, resurser och kapacitet finns tillgängliga för respektive projekt • Planera och följa upp projektens tidplaner och milstolpar • Arbeta med tekniska underlag, ritningar och projektdokumentation • Säkerställa att dokumentation färdigställs inför produktion, provkörning och leverans • Samordna aktiviteter mellan kund, försäljning, konstruktion och produktion • Bevaka förändringar och kommunicera konsekvenser till berörda parter • Planera och koordinera tester, verifieringar och eventuella FAT-aktiviteter • Följa upp projekt fram till avslut, dokumentation och fakturering • Delta i och bidra till interna förbättrings- och utvecklingsprojekt
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt. Ibland handlar det om att koordinera och underlätta. Ibland handlar det om att följa upp, ställa frågor och driva på för att få fram den information eller de beslut som krävs för att projektet ska kunna fortsätta framåt.
Profilen vi söker
Vi tror att du är en person som uppskattar struktur men samtidigt trivs i en verksamhet där mycket händer. Du gillar att ligga steget före, planera framåt och skapa ordning i komplexa sammanhang.
Du behöver inte vara specialist inom hydraulik, men du behöver ha ett genuint tekniskt intresse och en tillräcklig teknisk förståelse för att kunna arbeta med ritningar, tekniska underlag och projektrelaterad dokumentation.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har en teknisk utbildning, lägst gymnasieingenjör eller motsvarande teknisk bakgrund • Har erfarenhet av projektledning, projektkoordinering eller liknande roll inom industriell verksamhet • Är van vid att arbeta med flera parallella projekt samtidigt • Har god administrativ förmåga och trivs med ordning och struktur • Kan läsa, förstå och arbeta utifrån tekniska underlag och dokumentation • Kommunicerar tydligt och professionellt med såväl kunder som kollegor • Har förmågan att skapa framdrift och följa upp aktiviteter tills de är genomförda • Tänker flera steg framåt och har lätt för att se samband och konsekvenser • Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift • Bidrar med positiv energi, samarbetsvilja och ett lösningsorienterat arbetssätt
Erfarenhet av hydraulik, automation, maskinbyggnad eller tillverkande industri är meriterande, men vi värdesätter även personer med rätt inställning, drivkraft och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Din karriär hos oss på HydX
HydX tror på framgång genom det starka och välfungerande laget som byggs av varje enskild medarbetares utveckling och stimulans. Vinner laget, så vinner alla.
Därför visar vi alltid varandra tillit, respekt och hjälpsamhet. Som ingenjörer, tekniker, säljare, ekonomer, administratörer och ledare fokuserar vi på kvalitet och innovation inom våra respektive expertområden.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en teknisk miljö där kompetens, samarbete och långsiktighet står i centrum.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar HydX med HIREQ. För ytterligare frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969617-2106558". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
Hydx Hydraulic Solutions (visa karta
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271 39 YSTAD Jobbnummer
10006104