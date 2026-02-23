Projektledare till GT Steel Construction
Adding People AB / Byggjobb / Vaggeryd Visa alla byggjobb i Vaggeryd
2026-02-23
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adding People AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Därför är du viktig
Välkommen till GT Steel Construction, ett stålbyggnadsföretag där lyckade projekt och starka relationer byggs tillsammans! Vi söker nu en projektledare som kan leda både människor och projekt till framgång, och som vill vara med och bidra till vår tillväxtresa. Som projektledare hos oss kommer du att spela en central roll, där du ansvarar för och säkerställer att våra projekt blir lönsamma hela vägen från start till mål.
Det här är GT Steel Construction
GT Steel Construction är ett stålbyggnadsföretag som tycker att det ska vara kul att hitta lösningar tillsammans med våra kunder. Därför tycker vi att en smidig och nära kundrelation är grunden i alla framgångsrika samarbeten och vi anpassar oss efter kunden för att de ska få ut det mesta möjliga av oss.
Vi jobbar effektivt utan att någonsin tumma på kvaliteten och är en pålitlig partner som vill känna en stolthet i det arbete vi utför. Att hitta flexibla och anpassade lösningar till våra kunder, genom garanterade högkvalitativa tjänster, är något vi som företag lägger en stor vikt vid. Med en hög kompetens och en stor skopa driv vill vi tillsammans med kunderna ta oss an framtiden.
Vår kultur
Vill du bli en del av ett innovativt, piggt och ungt företag där tempot är högt och företagskulturen är högst upp på agendan? Då har du hittat rätt! Du kommer att arbeta i ett team med hög kompetens och få ta del av en bred kunskapsmiljö där vi är måna om gemensamt lärande och interaktion. Vi är en sammansvetsad grupp, där arbetsklimatet är varmt och öppensinnat med entreprenörskapet i fokus.
Fokus i din roll
I rollen som projektledare leder du byggprojekt från start till mål. Du har helhetsansvar för projektens budget, resultat, tidsplan, kvalitet och kundnöjdhet. Du är navet i samarbetet mellan kund, leverantörer och våra interna resurser.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för projektets planering gällande tid, budget och resurs
Ha tät dialog med kund och säkra att leveransen matchar deras behov
Leda och koordinera projektteam och underleverantörer
Arbeta med samarbets-, ram- och projektavtal
Följa upp projektbudget och göra ekonomisk rapportering
Identifiera risker och säkerställa att projektets mål uppfylls
Om vi får önska
Vi tror att du har en bakgrund inom byggteknik och att du har hunnit samla på dig några års erfarenhet av byggproduktion - gärna i en projektledande roll. Kanske arbetar du idag som arbetsledare, projektör eller projektledare och känner dig redo för nästa utmaning. Det viktigaste för oss är att du har ett helhetstänk, är lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar.
Vi tror att du har:
En byggteknisk utbildning, gärna på eftergymnasial nivå
Erfarenhet av att leda byggprojekt - stora som små
Goda kunskaper inom kalkyl, budget och ekonomisk uppföljning
Förståelse för entreprenadjuridik och olika produktionsmetoder
Erfarenhet från stålbyggnation är meriterande
Är det rätt plats för dig?
Vi tror att du är en självgående och strukturerad person som trivs med att ha flera projekt i gång samtidigt och som gillar att se konkreta resultat av ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta med olika typer av människor och är trygg i att ta ansvar för både planering och uppföljning.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar när det händer mycket utan att tappa fokus på detaljerna. Att bygga relationer, lösa problem och driva projekt framåt tillsammans med andra är något du uppskattar. Och du ser det som en självklarhet att bidra till ett gott arbetsklimat där man stöttar varandra och har roligt på vägen.
Har vi fångat ditt intresse? Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Tillsvidareanställning, heltid.
Placeringsort Vaggeryd.
Du rapporterar till entreprenadchef.
Visa ditt intresse för rollen snarast, urval sker löpande.
Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Ida Jergell, ida@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
567 92 VAGGERYD Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9759244