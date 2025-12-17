Projektledare till Göteborg
2025-12-17
Vi söker fler kollegor!
Har du tidigare arbetat med TA-planer, tillstånd, trafikavstängningar och/-eller inom anläggning och brinner för trafiksäkerhet? Skulle du dessutom beskriva dig som ansvarsfull och engagerad som person? Då har vi rätt tjänst för dig! Road Rental söker nu en driven och lösningsorienterad projektledare till vår depå i Göteborg där du ges möjligheten att jobba med ett dynamiskt team med stark entreprenörsanda.
Sök tjänsten redan idag!
Om Road Rental
Road Rental grundades 2018 och är en av de ledande helhetsleverantörerna inom trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet vid väg - och byggarbeten i trafikerade miljöer. Våra tjänster och produkter håller arbetare och trafikanter säkra när vi tillsammans bygger framtidens infrastruktur.
Vi förser våra kunder med del- och helhetslösningar där vi projekterar, upprättar TA-planer och ser till att alla tillstånd som väghållaren kräver finns för att undvika stillestånd och onödiga viten. I vår service utför vi även etableringar med egen personal som innehar alla nödvändiga utbildningar som krävs för att vistas på ett vägarbete.
Våra ledord pålitlighet, engagemang, och framåtanda vägleder oss i allt vi gör och i all kontakt med våra kunder leverantörer och medarbetare.
Vad erbjuder vi dig?
I rollen som projektledare ansvarar du för att våra kunder får den service och den hjälp de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Projektledaren har en mycket viktig roll och du blir spindeln i nätet mellan Road Rentals kunder, beställare och väghållare (kommuner/Trafikverket)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Platsbesök
• Ansvar för projekt från början till slut
• Kundvård, kundrådgivning
• Framtagning av trafikanordningsplaner, tillstånd, orderläggning mm.
• Även fältarbete kan förekomma vid behov
Du kommer inledningsvis att arbeta som depåmedarbetare ute i fält för att lära dig hantera material och ställa ut enligt TA planer.
Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen som projektledare ser vi att du är noggrann och strukturerad. Med hjälp av din ansvarstagande personlighet och positiva inställning kommer du att hjälpa Road Rental att bevara och vidareutveckla företagets goda rykte och starka position på marknaden. Du är en doer och arbetar för att skapa goda relationer som mynnar ut i ett långsiktigt samarbete, både externt och internt. Dina egenskaper visar att du är förtroendeingivande, lösningsfokuserad och stresstålig.
Du kommer att ingå i ett drivet team och utgå från vår depå i Göteborg. Depån ingår i Region Syd & Väst tillsammans med depåerna i Malmö, Helsingborg och Jönköping.
Meriterande
• APV utbildningar / certifieringar
• Kunna läsa och förstå TA-planer
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• B Körkort (krav)
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom väg, bygg och anläggning och/eller erfarenhet från entreprenad - och uthyrningsbranschen.
Personliga egenskaper vi ser är viktiga för att lyckas i rollen är att leverera resultat, en god kommunikations- och samarbetsförmåga och att vara en lagspelare som trivs både med att jobba i team och självständigt. Den vi söker är en prestigelös och ödmjuk person med mycket driv och vilja att prestera en mycket bra produkt till kunder och medarbetare.
Varmt välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
För frågor om tjänsten välkomnar vi dig att kontakta Regionchef Tobias Zälle, tobias.zalle@roadrental.se
Innan anställning sker referenstagning och bakgrundskontroll. Ersättning
