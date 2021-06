Projektledare till framgångsrika Euromaint! - TNG Group AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

TNG Group AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-06-29Euromaint söker en driven projektledare till stort komplext projekt!Har du erfarenhet av att ansvara för stora komplexa projekt och redo att axla en riktig utmaning? Bra! Då kanske rollen som Projektledare till Euromaint kan vara något för dig. I rollen som projektledare erbjuds du en självständig och omväxlande roll där du får möjlighet att driva ett av Euromaints största projekt i mål tillsammans med ett engagerat och tvärfunktionellt team.VAD KAN VI ERBJUDA DIG?I denna roll ges du möjlighet att leda ett av Euromaints mest omfattande projekt. Du kommer att bli en nyckelspelare i organisationen med stort eget ansvar för ditt projekt, från ax till limpa samtidigt som du bygger din karriär och stimuleras på jobbet.Ditt arbete är både strategiskt och operativt vilket ger en bred och unik insyn i företagets alla delar och du blir en del av ett starkt och engagerat team som du får möjlighet att utveckla vidare.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERSom Projektledare på Euromaint är din roll att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter eller funktioner inom projektet. Du är också länken mellan kunden och projektgruppen. Dina uppgifter innebär bland annat att ha kontroll över hur projektet fortlöper och kunna sätta in åtgärder vid avvikelser och arbeta löpande med riskanalyser och riskbedömningar.Du ansvarar för att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar. Vidare ansvarar du för att stämma av projektets olika delar, rapportera till styrgruppen och se till att alla aktiviteter följs upp.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅSom Projektledare är du den som ansvarar för kommunikation mot såväl kollegor, kund samt underleverantörer.Du har en central roll där samarbetet med olika funktioner inom bolaget är väsentlig och där projektledaren agerar brygga mellan projektorganisationen och verksamheten i linjeorganisationen.Placering: Örebro eller Stockholm.VEM ÄR DU?Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen samt erfarenhet av att självständigt drivit större komplexa projekt inom vår bransch eller närliggande. Vi ser gärna att du har minst 5-7 års erfarenhet från liknande uppdrag och från närliggande roller/arbetsuppgifter inom projektledning, anbudsarbete, försäljning och/eller produktion.Du har erfarenhet av att arbeta enligt någon etablerad projektmodell (ex. PPS) och det är meriterande om du är certifierad projektledare.Då arbetet kräver löpande rapportering och dokumentation är det en förutsättning att du är strukturerad och trivs i en roll där du behöver planera, organisera och prioritera. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är prestigelös, lyhörd och arbetar inkluderande för att nå uppsatta mål. Om du gillar att arbeta i en tempofylld miljö där du själv har stor möjlighet att påverka resultatet av ditt arbete kommer du att trivas hos Euromaint.En viktig uppgift är att se till att alla i projektgruppen har projektets syfte och mål klart för sig vilket kräver att du har ett stort eget driv och en vilja att engagera medarbetare.Då du kommer vara ansvarig för kommunikation inom projektgruppen, andra gränssnitt inom företaget och styrgrupp krävs det att du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i spanska är meriterande.INTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-29Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-29Tng Group AB5836925