Projektledare till försvarsindustrin
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-06-12
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Arboga
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du leda komplexa och samhällsviktiga projekt som bidrar till utvecklingen av Sveriges försvarsförmåga? Vi söker nu en projektledare till vår kund inom försvarsindustrin. Här får du möjlighet att axla en central roll i utvecklingen och förvaltningen av kommunikationslösningar för svenskt försvar. Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Du kommer att tillhöra en verksamhet som arbetar med utveckling, förvaltning och vidareutveckling av kommunikationslösningar inom försvarsrelaterade miljöer. I rollen ansvarar du för att leda ett större utvecklingsprojekt som befinner sig i en viktig fas inför installation och kommande driftsättning. Projekten som vår kund arbetar med är stora och sträcker sig flera år framöver. Utöver det primära projektet du kommer att ansvara för, kommer du även att få använda din kompetens i andra angränsande projekt och på sikt vara en viktig spelare för kommande projekt.
Du kommer att arbeta nära systemingenjörer, delprojektledare och andra tekniska specialister inom områden som nätverk, radio och IT-säkerhet. Rollen innebär ett helhetsansvar för projektets planering, genomförande och uppföljning, där du säkerställer att leveranser sker enligt uppsatta mål för tid, kostnad och kvalitet.
Som ny i rollen får du möjlighet till en gedigen överlämning från en mycket erfaren projektledare som idag ansvarar för projektet.
Du kommer att arbeta från vår kunds kontor i Arboga, med möjlighet till distansarbete ca 1 dag/vecka på sikt. Omkring 1 dag/vecka förväntas du arbeta från kontoret i Enköping, då det krävs för projektets behov.Dina arbetsuppgifter
Leda och driva medelstora till stora projekt genom hela livscykeln
Säkerställa leverans enligt uppsatta mål för tid, kostnad och kvalitet
Planera, koordinera och följa upp projektets aktiviteter, resurser och leveranser
Rapportera projektstatus och framdrift till styrgrupper och andra beslutsfattare
Ansvara för budgetuppföljning, resursplanering och prognosarbete
Bidra till utveckling av projektmetodik, arbetssätt och processer
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av projektledning i teknisk verksamhet
Dokumenterad erfarenhet av att driva komplexa projekt med flera intressenter
Erfarenhet av att arbeta enligt etablerade projektmetodiker, exempelvis agilt eller vattenfall
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap då tjänsten kräver säkerhetsklassning
B-körkort då resor förekommer i tjänsten
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom eller mot försvarsindustrin
Erfarenhet av förändringsledning och agila arbetsmetoder
Kunskap om säkerhetsskydd eller arbete i regulatoriska miljöer
Certifiering inom projektledning, exempelvis PMP, PRINCE2 eller motsvarande
Erfarenhet av systemdesign, systemarkitektur eller tekniska infrastrukturlösningar
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YZ2FMI". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9962223