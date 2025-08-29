Projektledare till företag inom elbilsladdning
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva den gröna omställningen i ett framtidsbolag? Nu söker vi en strukturerad och engagerad Projektledare som vill ta ansvar för spännande installationsprojekt inom elbilsladdning - en bransch i stark tillväxt. Här får du chansen att göra skillnad på riktigt, i ett företag som kombinerar teknik, hållbarhet och innovation. Ansök redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Företaget är en ledande aktör inom laddinfrastruktur för elbilar i Norden, med särskilt fokus på lösningar för flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. De erbjuder helhetslösningar som sträcker sig från installation till administration, vilket gör det enkelt för fastighetsägare och boende att övergå till elektrisk mobilitet. Verksamheten har expanderat från Norge till Sverige och har även närvaro i Tyskland, med ambitioner att växa vidare i Europa. Företaget ägs av aktörer som är engagerade i hållbar energiomställning och arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan genom sina investeringar och tjänster.
Som Projektledare kommer du att driva och koordinera ett stort antal parallella installationsprojekt inom energisektorn, från start till avslut. Du ansvarar för att projekt levereras enligt budget och tidsplan, samt för att upprätthålla starka relationer med både kunder och underentreprenörer. Rollen kräver en strukturerad och orädd person som trivs med att hantera många bollar i luften och agera klientens ansikte utåt.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en dynamisk arbetsplats med en stark teamkänsla och generösa förmåner. Du får tillgång till ett modernt kontor med bekvämligheter och 1 timme friskvård i veckan på arbetstid. Företaget satsar på din utveckling med en årlig budget för utbildning och anordnar inspirerande företagsträffar och sociala evenemang.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
• Driva och koordinera parallella installationsprojekt inom energisektorn
• Ansvara för budget- och tidsuppföljning samt kvalitetssäkring av projekt
• Bygga och upprätthålla starka relationer med kunder och underentreprenörer
• Säkerställa efterlevnad av entreprenadjuridik och arbetsmiljöregler (BAS-U/P)
• Hantera kundkommunikation och agera som klientens ansikte utåt
• Koordinera med elektriker på plats och ställa krav för att säkerställa projektleverans
• Bidra till ekonomiuppföljning och administrativ ordning
VI SÖKER DIG SOM
• Har kunskaper inom entreprenadjuridik, inklusive ABT 06
• Har erfarenhet från bygg- eller entreprenadbranschen
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har kunskaper i Microsoft Excel
• Har kunskap inom BAS-U och BAS-P
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i danska
• Grundläggande förståelse för elinstallationer
• Erfarenhet inom energi- eller solcellsbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9481691