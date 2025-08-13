Projektledare Till Fmtis Projektkontor
Inflödet av uppgifter till FMTIS och efterfrågan på projektledare ökar därför behöver vi bli fler - är du vår nya medarbetare? Du får vara med på den spännande resan med att förvalta och utveckla vårt projektkontor på förbandet FMTIS. Du bidrar med din kompetens inom projektledning och får möjligheten att driva projekt av varierande karaktär. Tjänsten innebär samarbeten inom FMTIS men också med övriga förband inom Försvarsmakten samt andra myndigheter och civila aktörer.
Vi erbjuder dig följande
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hos förbandet FMTIS handlar de flesta projekt om ledningsstödsystem eller verksamhetsutveckling men det kan även förekomma andra typer av projekt. Projektledarrollen utformas olika beroende på projektets omfattning och leverans men du ansvarar alltid för planering, riskhantering, uppföljning/rapportering och leverans i tilldelade projekt. Medarbetarna på projektkontoret har en rådgivande funktion kring frågor gällande projekt samt insyn i vad som hanteras i förbandets projektportfölj.
KRAVPubliceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Certifieringsgrundande projektledarutbildning alternativt dokumenterad erfarenhet av att leda projekt
• Van att arbeta i Microsoft Office
• Lätt att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort lägst BDina personliga egenskaper
Du är motiverad, driven och nyfiken med gott sinne för projektledning. För att lyckas i arbetet är det viktigt att du har förmågan att kunna strukturera och planera ditt arbete. Du har ett stort intresse för ledarskap och drivs av att skapa förutsättningar för andra att prestera, utvecklas och trivas. Du förstår helheten och involverar dina kollegor för att skapa delaktighet i att nå uppsatta mål. Som person är du trygg, har god pedagogisk förmåga och är lyhörd. I perioder bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta effektivt och prioritera utan att göra avkall på kvalitet. Du är stresstålig, har hög ansvarskänsla, god kommunikativ förmåga och du arbetar bra såväl i grupp som självständigt. Du är ansvarsfull, engagerad och utvecklingsorienterad. Du behöver inte kunna allt men du ska vara nyfiken, flexibel och öppen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Eftergymnasial utbildning
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av agila metoder/arbetssätt
• Erfarenhet av förändringsledning
• Kunskap om ITIL 4
• Van att använda MS SharePoint
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektorÖvrig information
Anställningen är en civil tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Enköping.
Tjänsten medför resor både över dagen men också längre perioder.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om befattningen och rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Lisa Hjort på telefon 010-82 510 00 (växel).
För upplysningar om anställningsvillkor
Sabina Packalén på 010-82 510 00 (växel).
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki VidellSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-05. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svarar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
