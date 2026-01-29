Projektledare till fastighetsenheten, vikariat
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.Publiceringsdatum2026-01-29ArbetsuppgifterOm tjänsten
Som projektledare ansvarar du för att leda och samordna byggprojekt från idé till färdigställande. Du kommer att arbeta med en variation av projekt, från nybyggnationer av fastigheter till ombyggnationer och underhåll av befintliga fastigheter.
I rollen ingår bland annat:
* Planering, upphandling och genomförande av entreprenader enligt LOU.
* Samordning och ledning av interna och externa aktörer.
* Uppföljning av projektens ekonomi och tidplaner.
* Tillsyn och uppföljning av byggprocessen med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och miljökrav.
* Rapportering till ledning och politiska nämnder vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av projektledning inom bygg- och fastighetssektorn.
* God kunskap och praktisk erfarenhet av LOU (Lagen om offentlig upphandling).
* Erfarenhet av att arbeta med både nybyggnation och renoveringsprojekt.
* God förmåga att samarbeta, samordna och kommunicera med olika intressenter.
* Relevant utbildning inom bygg, fastighet, teknik eller motsvarande.
* B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från offentlig sektor eller kommunal verksamhet.
Kunskap om miljöcertifiering och hållbart byggande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb".
Välkommen med din ansökan!
