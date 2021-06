Projektledare till expansiva Road Rental - The Place AB - Byggjobb i Sollentuna

The Place AB / Byggjobb / Sollentuna2021-06-30The Place är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag som är specialiserade inom ekonomi, marknad/kommunikation och administrativa tjänster. Varje år tillsätter vi hundratals tjänster hos våra kunder som befinner sig i många olika branscher. Vi har funnits sedan 1988 och vår verksamhet är en av branschens mest erfarna och betrodda. Vi är auktoriserade och medlemmar i Bemanningsföretagen.TjänstenGenom Road Rental söker vi nu en projektledare för en bred och utvecklande roll. Du kommer vara ansvarig och hålla i projekten och kommunikationen med kunder. Du har budgetansvar och rapporterar till Regionchefen i Stockholm.Här har du möjligheten att tillhöra ett positivt och drivet team med hög entreprenörsanda som sedan starten 2018 vuxit snabbt och fortsätter att befinna sig i en expansiv fas. Tjänsten är på heltid och gäller en direktrekrytering till Road Rental men alla frågor gällande tjänsten besvaras av The Place.I rollen som projektledare hos Road Rental kommer du att ha ett övergripande ansvar för hela processen mot kund. Från anbudsskedet har du hand om samordning, upprättar trafikanordningsplaner och ser till att alla tillstånd är godkända. När allt väl är på plats sköter du vidare kundkontakt och hjälper till vid eventuella förändringar i projekten.2021-06-30Följande bakgrund ser vi som lämplig för tjänsten som projektledare hos Road Rental:* Tidigare erfarenhet från liknande tjänst som projektledare/arbetsledare, gärna från bygg- och anläggningsbranschen* B-Körkort* Svenska flytande i tal och skrift* Erfarenhet av CAD är starkt meriterandePersonligtVi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är en positiv och framåt person som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du är noggrann och självgående i ditt arbete samtidigt som du är en teamspelare och har en god kommunikationsförmåga.FöretagetRoad Rental erbjuder en lösning för varje projekt. Hos oss får du erfarenhet och kompetens. När du hyr eller köper material hos oss skräddarsyr vi en lösning efter dina behov oavsett projektets storlek. Vi erbjuder också en helhetslösning där vi upprättar trafikanordningsplaner och arbetsdispositionsplan för ert arbete och ser till så de rätta tillstånden finns. Vi sköter etableringar enligt TA-plan samt bistår med tillsyn av vägarbetsplatsen. Vårt material och vår utrustning är av högsta kvalitet.Intresse för jobbet? Vänta inte på bättre tider utan sök redan idag!The Place är Sveriges enda Worklife PartnerFör dig som söker nytt jobb är The Place din trygga punkt. I just denna rekrytering sköter våra kompetenta rekryteringskonsulter processen, från intervju till anställningserbjudande. Sedan blir du anställd av kundföretaget. Vi är stolta över våra fina samarbeten med en stor mängd intressanta och spännande företag - och det innebär ju många karriärmöjligheter för dig!The Place är en rekryterings- och kompetenspartner som funnits över 30 år.Vi tar avstånd från den traditionella bemanningsbranschen där kortsiktiga lösningar och människor reducerade till siffror blivit norm. I oss får du en Worklife Partner, vare sig du är kandidat, medarbetare eller kund.Nyckelord: Projektledare, anläggning, vägarbete arbetsledare, samordnare, CAD, byggbranschenVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-30The Place AB5839045