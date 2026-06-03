Projektledare till ESF-projekt
Mora Kommun / Socialsekreterarjobb / Mora Visa alla socialsekreterarjobb i Mora
2026-06-03
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, Orsa
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Vill du vara med och bygga upp ett nytt arbetssätt för människor som länge stått långt från arbetsmarknaden?
Vi söker nu en arbetsspecialist med projektledaransvar till Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mora kommun. Tjänsten är kopplad till ett nytt ESF-finansierat projekt där vi tillsammans med vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utvecklar ett mer samordnat och individnära stöd för personer med psykisk ohälsa och komplex problematik.
Projektet bygger på IPS-modellen (Individual Placement and Support) – en evidensbaserad metod där arbete är målet från start och där stöd ges parallellt med vård och andra insatser. Arbetet kombinerar individnära stöd med systematisk uppföljning och nära samverkan mellan vård, myndigheter och arbetsmarknad.
Det här är en roll för dig som både vill arbeta nära människor och samtidigt driva utveckling tillsammans med andra aktörer. Du kommer att kombinera det individnära uppdraget som arbetsspecialist med ansvar för samordning, uppföljning och utveckling av projektets arbetssätt och genomförande.
Vi söker dig som vill vara med och skapa något långsiktigt hållbart – där samverkan inte bara är en idé, utan något som sker i praktiken.
Hos oss får du:
arbeta nära människor och göra konkret skillnad i deras väg mot arbete eller studier
vara med och bygga upp och utveckla en ny samverkansmodell i Mora kommun
arbeta i nära samarbete med psykiatri, Försäkringskassa och Arbetsförmedling
ett uppdrag där du får kombinera operativt arbete med utveckling och samordning
ett engagerat team som arbetar med tillit, struktur och gemensamt lärande
stor möjlighet att påverka både arbetssätt och projektets utveckling
Tjänsten är en projektanställning under projektperioden 2026-09-01 – 2029-06-30 Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Arbetsmarknads- och integrationsenheten är en del av Socialförvaltningen i Mora kommun. Här arbetar vi för att fler invånare ska nå egen försörjning och ökad självständighet.
Vi utvecklar vårt arbetssätt tillsammans och arbetar med evidensbaserade metoder, individnära stöd och nära samverkan mellan olika aktörer. Hos oss möts du av ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och tar gemensamt ansvar för vårt uppdrag. Dina arbetsuppgifter
Som arbetsspecialist med projektledaransvar arbetar du nära personer som står långt från arbetsmarknaden och som ofta har psykisk ohälsa eller annan komplex problematik. Du coachar, stöttar och samordnar insatser – med målet att deltagaren ska ta steg mot arbete eller studier.
Arbetet bygger på IPS-metoden där individens motivation, mål och önskemål står i centrum. Du arbetar aktivt med att skapa möjligheter på arbetsmarknaden samtidigt som du samordnar stöd tillsammans med andra aktörer runt individen.
Rollen innebär både ett operativt och strategiskt ansvar. Du arbetar individnära samtidigt som du leder och utvecklar projektets genomförande tillsammans med samverkansparter.
Du kommer att:
planera, genomföra och följa upp individuella insatser
arbeta motiverande och stödjande utifrån IPS-metodiken
samordna insatser tillsammans med psykiatri, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och andra aktörer
skapa och utveckla relationer med arbetsgivare och andra samarbetspartners
arbeta uppsökande och nätverkande i lokalsamhället
följa upp deltagarnas progression och dokumentera arbetet
strukturerat bidra till projektets utveckling, uppföljning och implementering
delta i och samordna samverkansmöten samt driva utvecklingsarbete
Som projektledare ansvarar du även för projektets löpande planering, uppföljning och rapportering. Du har en samordnande roll mellan projektets aktörer och ansvarar för att följa upp projektets mål, resultat och aktiviteter i enlighet med projektplan och ESF-rådets krav.
I uppdraget ingår också att:
samordna projektets genomförande tillsammans med samverkansparter
ansvara för löpande dialog och rapportering till Svenska ESF-rådet
bidra till metodutveckling, kvalitetssäkring och implementering av projektets arbetssätt
förbereda underlag, uppföljningar och återrapportering till projektets styrgrupp
stödja arbetet med uppföljning, analys och lärande inom projektet
Som projektledare rapporterar du till projektets styrgrupp. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har relevant högskoleutbildning inom exempelvis beteendevetenskap, socialt arbete, rehabilitering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har erfarenhet av att arbeta med människor i förändring
har erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer och myndigheter
har god förståelse för arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering
har förmåga att arbeta strukturerat med planering, dokumentation och uppföljning har god digital vana
har B-körkort, då resor förekommer i arbetet
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av IPS eller Supported Employment
erfarenhet av projektledning eller utvecklingsarbete
erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa eller komplex problematik
kunskap inom MI eller liknande arbetssätt
erfarenhet av samordning mellan vård, myndigheter och arbetsmarknadsinsatser
erfarenhet av arbete i ESF-projekt eller annan externfinansierad verksamhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora Kommun
(org.nr 212000-2213), https://www.morakommun.se/ledigajobb
Fredsgatan 16 (visa karta
)
792 32 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mora kommun Kontakt
SSR SSR ssr@mora.se 0250-26518 Jobbnummer
9944039