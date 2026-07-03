Projektledare till Envac!
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Har du en bakgrund inom bygg-och anläggning eller maskinteknik och söker din nästa utmaning som projektledare? Är du driven och trivs bra i en samordnande roll där du får ta vara på din goda kommunikationsförmåga? Vill du skapa samhällsnytta och bidra till en grönare planet? Då kan tjänsten som Projektledare hos Envac vara rollen för dig!
Om EnvacEnvac är stolta uppfinnare av sopsugen och ett av de mest innovativa företagen inom den globala industrin för automatiserad insamling av avfall. Företaget leder utvecklingen av framtidens återvinning och resurssmart avfallshantering. Envacs vision är att skapa smartare städer, förbättra livskvalitén idag och lämna en grönare planet för kommande generationer.Envacs smarta sopsugssystem bidrar till väsentligt färre sopbilar, minskade utsläpp och en tystare gatumiljö. På så sätt blir städerna grönare, renare och mer hållbara. Envac Sweden har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mjölby.Om tjänsten som ProjektledareSom Projektledare på Envac kommer du att driva projekt för framtagning och installation av automatiserade avfall-och återvinningslösningar från start till slut, inklusive teknik-, funktion och ekonomiskt ansvar. Du kommer att arbeta med ett flertal projekt parallellt vars tidsram kan variera så väl som komplexiteten.
I rollen säkerställer du att samtliga projektdeltagare har förutsättningar att leverera genom att koordinera och följa upp projektens faser. För att lyckas med detta kommer du samverka tätt med interna medarbetare, kunder och leverantörer för att följa upp resurs- och materialplanering, budget, kvalitet, leverans och tidsplan. Du utför kalkyler, riskanalyser samt ser över kontrakt kring entreprenadjuridiska frågor, ABT och eventuella ÄTA-hanteringar. Tjänsten är placerad på Envacs kontor i Stockholm och du kommer även utföra planerade besök på anläggningarna. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och driva tekniska leveransprojekt genom hela projektcykeln i enlighet med kontrakt & kalkyl
Ta fram avtalade handlingar, materialbeställning och leveransuppföljning
Ansvar koordinering och samordning för design, montage, idrifttagning och funktion
Intern och extern överlämning av anläggning.
Avvikelsehantering samt budget- och ekonomiskt ansvar i projekten
Om digVi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom bygg-och anläggning/maskinteknik och som är trygg inom entreprenadjuridik, ABT och ÄTA-hantering. Vidare har du gedigen erfarenhet som projektledare alternativt arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig, exempelvis flera års erfarenhet som projektingenjör som du byggt på med ett fåtal år som projektledare inom bygg-och anläggning. För att lyckas i rollen besitter du god systemvana, flytande språkkunskaper i svenska och engelska samt inneha B-körkort.
Som person söker vi dig som är självgående i projektledning och som trivs bra med frihet under ansvar. Med ditt affärsfokus ser du till att säkerställa leverans och kundnöjdhet i samarbete med dina kollegor på Envac. Vidare är du en lagspelare som trivs bra med att driva dialoger framåt och koordinera ansvar vidare på ett kommunikativt och strukturerat sätt. Du motiveras av att nå resultat, har ett genuint intresse för hållbarhet och vill vara med på resan att bidra till en grönare planet för kommande generationer.Viktigt för tjänsten är:
Eftergymnasial utbildning inom bygg-och anläggning, maskinteknik eller annat som kan bedömas likvärdigt
Gedigen erfarenhet som projektledare
God kunskap kring entreprenadjuridik, ABT och ÄTA-hantering
God systemvana
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Envacs erbjudandeHos Envac blir du en del av ett spännande bolag med långsiktiga kunder. Du kommer till ett kompetent team och erbjuds en gedigen introduktion för att lära dig Envacs lösningar och bransch.
ÖvrigtStart: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, 100%Placering: StockholmLön: Enligt överenskommelseVill du vara med på resan mot smartare städer? Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker i augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Fleminggatan 7 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Envac Kontakt
Recruitment Consultant
Petra Nordberg petra@needo.se +46739399513 Jobbnummer
9992481