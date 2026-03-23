Projektledare till entreprenadföretag i Göteborg
2026-03-23
Projektledare med fullt resultatansvarBeskrivning
Vi söker en driven projektledare som tar fullt resultatansvar för tilldelade projekt och samarbetande UE. Du kombinerar ledarskap, noggrannhet och affärssinne för att leverera lönsamhet, rätt tid och hög kvalitet. Personlig lämplighet väger tungt - du skapar motivation, struktur och ett effektivt team i en platt organisation där beslutsvägarna är korta.
Vad du gör:
Planerar och leder projekt från avlämning till avslut
Ansvarar för lönsamhet, kapitalanvändning samt tid, kvalitet och kostnader
Planering, uppföljning av kalkyler, tidplaner och inköp i samråd med inköpsansvarig
Lyftplaner, BAS-P/BAS-U, UE-hantering och byggmöten
Ekonomi: prognoser, ekonomimöten, ÄTA-hantering, fakturering
Dokumentation, arkivering och projektdokumentation
Personalansvar och arbetsmiljöansvar
Uppföljning och åtgärdsplaner för att nå mål, rapportering till affärsområdesansvarig
Övriga uppgifter som krävs för projektets framdrift och kvalitet
Körkort B och eventuell regional resanKvalifikationer
Branscherfarenhet inom entreprenad/bygg och dokumenterad projektledning
Teknisk byggkunskap, BAS-P/BAS-U
Ledarskapsförmåga och kommunikation
Grundläggande administrativ kompetens; entreprenadjuridik (AB04, ABT06) och projektekonomi
Förmåga att arbeta enligt processer och förbättra arbetsflöden
Körkort B; lokala resor inom regionen
Personlighetsprofil:
Mycket hög vikt på personlig lämplighet - naturlig ledare som skapar positivt arbetsklimat
Självständig, initiativrik och lösningsfokuserad
Stark teambyggare och bra på att få saker gjorda i en snabb, platt organisation
Vi erbjuder:
Nyckelroll med stort ansvar och synlig påverkan
Konkurrenskraftig kompensation och goda utvecklingsmöjligheter
Stödjande arbetsmiljö och effektiva arbetsprocesser
Bil i tjänst och anpassade incitament kopplade till projektens resultatSå ansöker du
Skicka CV och kort presentation med exempel på tidigare projekt, hur du förbättrat lönsamhet och hur du lett teams i liknande projekt. Skriv gärna vilka projektstorlekar och resultat du uppnått. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
9812344