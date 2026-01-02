Projektledare till enhet VA-Verk
Motala kommun, VA Verk / Byggjobb / Motala Visa alla byggjobb i Motala
2026-01-02
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, VA Verk i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområde Vatten & Avfall ansvarar för all verksamhet rörande vatten- och avloppstjänster samt avfallshantering inom Motala och Vadstena kommuner.
Tjänsten är placerad inom Teknik- och samhällsserviceförvaltningen, verksamhetsområde Vatten och Avfall, enhet VA-Verk. Enheten består av ca 20 medarbetare.
Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för drift, underhåll och utveckling av vatten- och avloppsreningsverk inom Motala och Vadstena kommuner. Dessutom ansvarar enheten för drift och skötsel av kommunernas avlopp- och dagvattenpumpstationer, tryckstegringsstationer samt dricksvattenreservoarer.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som projektledare på enhet VA-verk är att planera, leda och följa upp investeringsprojekt inom vatten- och avlopps verksamheten (VA). Du kommer att driva projekt från idé till genomförande och avslut med fokus på hållbarhet, kvalitet och kostnadseffektivitet i nära samarbete med driftorganisationen. Du kommer att samverka med kollegor, interna enheter, entreprenörer och myndigheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* att leda projekt så som ombyggnation och renovering av vattenverk samt reningsverk i nära samordning med driften
* att ta fram beslutsunderlag, projektplaner, budget, resurser samt aktivitet och tidplaner
* att utföra uppföljningar av pågående och genomförda investeringsprojekt avseende mål/kvalitet, tid, resurser och ekonomi
* att ta fram förfrågningsunderlag och genomföra upphandlingar
* att genomföra utredningarKvalifikationer
Formella kompetenser:
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom tex bygg, teknik, maskin, VA-teknik eller process alternativt eftergymnasial teknisk utbildning och lång erfarenhet inom arbetsområdet. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och har god förmåga att kommunicera. Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Du har flerårig erfarenhet av projektledning inom VA, bygg eller anläggning. Du har även god förmåga att använda projektstyrnings verktyg och digitala plattformar. Du har erfarenhet av entreprenad juridik, AKB och AB/ABT samt har genomfört upphandlingar enligt LOU. Du har förståelse för miljölagstiftning och arbetsmiljökrav, har erfarenhet av BAS P/Bas U och att ta fram arbetsmiljöplaner.
Det är meriterade om du har:
* Erfarenhet av att driva projekt inom Vatten och avlopp branschen
* Har certifiering inom projektledning
* Har genomfört upphandlingar enligt LUF.
* Har erfarenhet av samverkan med kommuner och myndigheter
Personliga kompetenser:
Som person är du strukturerad och analytisk. Har god samarbetsförmåga och är kommunikativ med både de som ingår i projektet samt de som berörs av projektet.
Du är lösningsorienterad med en tydliga förmåga att hantera komplexa frågor. Har förmåga att skapa engagemang i projektgruppen för att tillsammans nå överenskomna mål.
Du är drivande och tar ansvar för att genomföra dina åtaganden inom givna ramar.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan, vi ser gärna att du förutom CV även bifogar ett personligt brev med en kort presentation av dig själv.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, VA Verk Kontakt
Enhetschef VA-verk
Paulina Stenvall paulina.stenvall@motala.se 0141225116 Jobbnummer
9667029