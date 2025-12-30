Projektledare till Elektromontage AB
AS&B Executive AB / Elektronikjobb / Söderköping Visa alla elektronikjobb i Söderköping
2025-12-30
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AS&B Executive AB i Söderköping
, Norrköping
, Åtvidaberg
, Finspång
, Linköping
eller i hela Sverige
Elektromontage producerar högkvalitativa lösningar för styr- och kraftautomation, och bolagets kunder är några av världens största och mest framgångsrika företag. Företagets uppdrag är att leverera lösningar som inte bara uppfyller utan överträffar kundernas förväntningar varje dag. För att stärka organisationen ytterligare söker man nu en projektledare som leder och driver bolagets projekt. Vill du veta mera om hur det är att arbeta på Elektromontage? Läs här!
Om rollen
Som projektledare hos Elektromontage kommer du att ta ansvar för hela projektcykeln och driva projekten från "ax till limpa". Det innebär att du leder och samordnar projekt från planering och genomförande till avslut och uppföljning. Du kommer att arbeta med spännande och tekniskt komplexa projekt för både den civila och militära sektorn och säkerställa att varje projekt levereras i rätt tid, med rätt kvalitet och lönsamhet, med målet att skapa och utveckla riktigt nöjda och återkommande kunder.
I rollen blir du en viktig kommunikationspunkt både internt och gentemot externa intressenter. Du trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och drivs av att få ta ansvar för helheten i dina projekt. Samtidigt blir du en viktig del i ett högpresterande, erfaret och tekniskt mycket kompetent team av projektledare på Elektromontage.
Vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att leda och driva tekniska projekt. Du trivs, och har med fördel erfarenheter, av att arbeta med projekt från start till mål, och har ett helhetsperspektiv på projektledning som gör att du kan säkerställa och ta ansvar för att alla delar av ett projekt fungerar effektivt och smidigt. Har du erfarenhet av projektledning i en teknikintensiv miljö sedan tidigare ser vi det som extra meriterande.
Vi tror det är en fördel om du bär med dig erfarenhet och/eller utbildning inom elteknik och vi lägger stor vikt vid att du har förmågan att driva och ta ansvar för dina projekt samtidigt som du kan samarbeta i team och att du kan bygga och underhålla starka relationer, både internt och externt.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en kommunikativ och lösningsorienterad person som är van vid att hantera komplexa tekniska projekt. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift. I rollen kan du komma att hantera projekt gentemot försvarssektorn vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och godkännande vid säkerhetsprövning
Vi ser fram emot din ansökan senast den 18:e januari.
I denna rekrytering samarbetar Elektromontage med AS&B Executive. Fö Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260), https://www.asb-executive.se Arbetsplats
AS&B Executive Jobbnummer
9666380