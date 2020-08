Projektledare till Centriair Catalytcis - Ps Partner AB - Biologjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Ps Partner AB

Ps Partner AB / Biologjobb / Stockholm2020-08-25Centriair Catalytics utvecklar lösningar baserade på katalytisk förbränning för avlägsnande av farliga ämnen och lukt från industriella processgaser. Den första produkten lanserades 2018 och företaget har redan idag ett betydande antal anläggningar runt om i Europa. Kunder återfinns inom livsmedelsindustri, biogas, avfallshantering och andra industriella processer. Den katalytiska teknologin erbjuder hög prestanda, stabil drift, sänkta kostnader och lägre klimatpåverkan för våra kunder. Vi står inför lanseringen av en rad nya produkter och bygger nu organisationen som skall etablera Centriair Catalytics som en teknikledande aktör i Europa.Centriair Catalytcis har framgångsrikt utvecklat flera produkter inom sitt segment och söker nu dig som vill ha en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av både befintliga och nya produkter. I rollen erbjuds produkter med stor potential och ett nära samarbete med extern produktutveckling och produktionspartner. Som teknisk projektledare på Centriair Catalytics får du självständigt möjligheten att driva utvecklings- och förbättringsprojekt och blir därmed en viktig del i att Centriair Catalytics framgångsrikt fortsätter att växa på den svenska och internationella marknaden. Du rapporterar direkt till VD.Huvudsakliga arbetsuppgifterAnsvara för att effektivt leda utvecklings- och förbättringsprojekt inom företaget från start till mål.Organisera på ett effektivt sätt och leda det dagliga arbetet tillsammans med den externa produktutvecklingen och produktionen. Samt se till att både budget och tidplan följs.Identifiera produkternas utmaningar på marknaden och arbeta med strategiska åtgärder och därmed bidra till företagets affärsutveckling.Inköp komponenter (t ex delta i prisförhandlingar och sourca nya leverantörer.Du har nära dialog med företagets samarbetspartners samt bolagets svenska och internationella kunder.Erfarenhet och personliga egenskaperCivilingenjör eller motsvarande, gärna med inriktning mot el och automation.Minst 3-5 års erfarenhet som projektledare i teknisk miljö.Erfarenhet av industriell miljö och är van att självständigt driva utvecklings- och förbättringsprojekt från start till mål.Flytande engelska och svenska både i tal och skrift.Som person har du en mycket god teknisk förståelse och lätt för att sätta dig in i nya sammanhang. Du är duktig på att driva projekt på ett strukturerat och systematiskt sätt. Du har en analytisk förmåga och kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du kan se till helheten och har ett flexibelt förhållningssätt. Detta är en roll för dig med goda kommunikations- och ledaregenskaper och som uppskattar ansvar och självständigt arbete.Tjänsten är placerad på Centriair Catalytics huvudkontor i Nacka.Ansökan och kontaktI denna rekrytering samarbetar Centriair Catalytics med PS Partner. Har du frågor så är du varmt välkommen att kontakta Louise Harrysson +46 72 311 98 39 eller louise.harrysson@pspartner.se Vi arbetar med ett kontinuerligt med urval så sänd in din ansökan så snart som möjligt.Varaktighet, arbetstid2020-08-25Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-08-30Ps Partner AB5333244