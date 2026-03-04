Projektledare till Carl Ek Fastigheter
2026-03-04
Vill du ta nästa steg i din karriär och vara med och forma framtidens bostadsmiljöer? Ta chansen att anta en nyckelroll i ett framåtblickande bolag inom fastighetsbranschen! Vi på Vindex är just nu på jakt efter en Projektledare till vår kund Carl Ek Fastigheter. I rollen som projektledare blir du en nyckelperson i hela utvecklingskedjan, från delaktighet i markförvärv och till färdigställande och inflyttning.
Kontoret är beläget i trevliga lokaler på Riddargatan i centrala Stockholm.
Om Carl Ek Fastigheter
Carl Ek Fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag med fokus på hållbar nyproduktion av bostäder i Stockholm. Deras bostäder kännetecknas av ljus och rumslighet samt ett tydligt fokus på uppdelningen mellan det sociala och privata. Allt för att skapa en verkligt trivsam boendeupplevelse där det kontemporära och stilrena är sömlöst integrerat med obestridlig funktionalitet. Hem som människor vill bo i, helt enkelt. Bolaget lägger stor vikt vid att ta fram en väl genomarbetad och estetiskt tilltalande produkt, och samarbetar därmed endast med väletablerade arkitekter och entreprenörer.
Läs mer på: https://carlekfastigheter.se/
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att leda flera bostadsprojekt parallellt från idé till färdigställande
Att driva projektbudget, kalkylering och kostnadskontroll
Att arbeta nära arkitekter, entreprenörer, mäklare och konsulter
Att upprätta och hantera projektdokumentation och rapporter
Att bidra till att utveckla företagets rutiner och projektprocessen
Rollen passar dig som vill driva byggprojekt, och som motiveras av att vara en nyckelperson i en tillväxtresa där din kompetens gör verklig skillnad.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleingenjör (t.ex. inom Byggteknik och design vid KTH) eller har motsvarande utbildning. Du har minst 3 års erfarenhet från byggprojekt och bostadsutveckling samt vana av ekonomisk kalkylering och uppföljning. Du trivs med många kontaktytor, är bra på att skapa och bibehålla goda relationer med kollegor, kunder och entreprenörer samt har hög stresstålighet och förmåga att driva flera projekt parallellt. Du ser möjligheter i nya projekt och arbetssätt och har ambition att på sikt ta en ledarroll.
Ansökan
Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Vindex, medan anställning erbjuds direkt hos Carl Ek Fastigheter.
Är det dig vi söker? Skicka gärna ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer RWPL3023. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Karl Josefsson (karl.josefsson@vindex.se
, 0735-100 970) vid fler funderingar kring rollen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: karl.josefsson@vindex.se
Carl Ek Fastigheter AB
Karl Josefsson karl.josefsson@vindex.se 0735-100 970
