Projektledare till Candor i Norrköping!
2026-01-13
Vill du arbeta i en teknisk och affärsnära roll där du får ta ansvar och utvecklas över tid? Hos Candor erbjuds du möjligheten att driva projekt från start till mål, arbeta med innovativa lösningar och växa i en framåtlutad, global organisation som tror på långsiktighet och utveckling.
OM TJÄNSTEN
Candor är en ledande leverantör av specialkemikalier, metaller och utrustning för ytbehandlings-, verkstads-, anodiserings-, lackerings- och elektronikindustrin. Företaget utvecklar och tillverkar anläggningar för kontinuerlig ytbehandling av tråd och band, konventionella doppanläggningar samt system för vattenrening. Med huvudkontor och produktion i Norrköping, dotterbolag i alla nordiska länder och ett starkt nätverk av agenter i Europa, Asien och USA, har Candor en global närvaro. I Sverige arbetar 36 medarbetare och totalt 48 inom koncernen. Många anställda har varit i företaget under lång tid, vilket har byggt upp en stor kunskapsbas internt. Hos Candor finns goda möjligheter till utveckling och karriär på sikt. Företaget är framåtlutat och har en stark vilja att utvecklas och förbättras. Candor har en stor efterfrågan på deras produkter och tjänster och söker nu dig som är eller vill ta nästa steg till en roll som projektledare!
Som projektledare hos Candor blir du en del av ett erfaret team av projektledare och konstruktörer. Du ansvarar för projekt från offertstadiet till driftsättning och säkerställer hög kvalitet och effektivt genomförande. Rollen innebär arbete mot globala kunder där internationella resor är en naturlig del av uppdraget. Låter detta som en spännande utmaning? Då är Candor redo att välkomna dig till teamet!
Dina arbetsuppgifter
Som projektledare är du involverad i hela processen - från planering, konceptutformning och analys till projektledning, konstruktion, implementering och driftsättning. Rollen innebär att ta fram underlag och 3D-CAD-ritningar samt att ansvara för egna projekt och driva dem mot uppsatta mål. Arbetet sker i nära samarbete med företagets säljorganisation och du blir en del av ett team bestående av konstruktörer, projektledare, montörer och tekniker.
Att arbeta hos Candor är både stimulerande och utvecklande, där teknik och affärer kombineras i en kreativ miljö. Möten med kunder och kollegor skapar inspiration och möjligheter för fortsatt utveckling. Resor utomlands förekommer i tjänsten.
VI SÖKER DIG SOM
• Har civil- eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område. Alternativt förvärvat kunskapen genom yrkeslivet.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Som gillar att sätta struktur och ordning. För att trivas i rollen ska du våga vara drivande och utmanande samt motivera dina kollegor.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i 3D-CAD är meriterande.
• Erfarenhet av projektarbete.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Kommunikativ
