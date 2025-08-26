Projektledare till byggsektionen Helsingborgshem
Experis AB / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
2025-08-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi på Helsingborgshem strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med ett starkt varumärke som lägger stor vikt vid våra medarbetares välmående och utveckling. Vi vill vara en arbetsplats där medarbetare trivs och kan växa. Idag är vi 250 medarbetare. Vi arbetar enligt en tydlig värdegrund; vi vågar, vi utvecklar, vi bryr oss, vilket ger dig som medarbetare ett tydligt förhållningssätt till hur du driver, planerar och strukturerar arbetet. Vi ägs av Helsingborgs Stad och var sjunde Helsingborgare har sitt hem hos oss. Vi äger och tar hand om 12 000 hyreslägenheter, 200 kommersiella lokaler och finns i över 30 bostadsområden. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov. Läs mer på www.helsingborgshem.se.
Vi söker en ny kollega - projektledare till byggsektionen! Vill du leda projekt som gör skillnad för både våra hyresgäster och staden? Hos oss på Helsingborgshem får du möjlighet att driva spännande och viktiga projekt som formar framtidens boende och stadsmiljö. Som stadens bostadsbolag äger och förvaltar vi ca 300 fastigheter, alla med unika behov och utvecklingspotential.
Om rollen
I rollen som projektledare inom byggsektionen ansvarar du för att planera, leda och följa upp ombyggnadsprojekt i vårt fastighetsbestånd. Du driver dina projekt genom hela processen, från förstudie till överlämning och säkerställer leveransen utifrån projektmål. Du tar fram förfrågningsunderlag och handlar upp entreprenader enligt LOU. Du leder entreprenader och ditt ansvar avser hela projektleveransen med tillhörande tid, kvalitet och ekonomistyrning inklusive budgetansvar, investeringskalkyler och prognoser. Du är även med i att ta fram beslutsunderlag för beslut i styrelse och investeringsråd. Du håller dig uppdaterad inom lagar, regler och branschöverenskommelser som exempelvis ABT, LOU, BBR, arbetsmiljölagstiftning.
Några exempel på byggprojekt i rollen:
* Större ombyggnader
* Stambyte och tätskiktsprojekt
* Hyresgästanpassningar av lokaler
I genomsnitt driver du ca 3-4 projekt parallellt i olika faser.
Som projektledare i byggsektionen blir du en del av ett självständigt och kunnigt team med sex kollegor, där vi delar kunskap, reflekterar över utmaningar och lyfter nya möjligheter. Vi är nyfikna på branschens utveckling och testar gärna nya metoder, i samarbete med både staden, akademin och näringsliv. Genom våra projekt får du vara med och bidra till stadsutveckling, skapa attraktiva boendemiljöer och arbeta för en minskad klimatpåverkan. Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
För att kunna bidra och vara framgångsrik i den här rollen, ser vi gärna att du har följande erfarenheter och kunskaper med dig:
* Högskoleingenjör, civilingenjör eller likvärdigt
* Flerårig erfarenhet av projektledning av ombyggnadsprojekt inom bygg-/fastighetssektorn
* Utfört projektets alla stadier från förstudie till färdigställande och överlämning
* Affärsmässig och fastighetsekonomisk förståelse
* Goda kunskaper i svenska och engelska
* B-körkort
Vill du göra oss extra intresserade, då har du erfarenhet från beställarsidan, kunskap och erfarenhet av att arbeta med LOU, arbetsmiljö/BAS-P och entreprenadjuridik. Det kan även vara meriterande om du har arbetat i flera år på entreprenadsidan. Dina egenskaper
Vi söker dig som är affärsmässig och ansvarstagande. Du driver arbetet framåt med egna initiativ, är van att fatta beslut och hitta vägar framåt vid hinder. Som person är du flexibel i ditt sätt att tänka och du sätter värde i helheten. Vi ser att du arbetar strukturerat, analytiskt och har ett stort engagemang i ditt arbete.
Din förmåga och vilja att dela kunskap med andra gör det lätt att samarbeta med dig. Du anpassar din kommunikation och samarbetar framgångsrikt med både specialister och andra nyckelpersoner i projektet. Du är empatisk och lyhörd i hyresgästdialogen och är van att hantera ett team av projektdeltagare med olika kompetens och bakgrund.
Kontakt och ansökan
Låter detta som en passande roll för dig? Ansök då så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande med sista ansökningsdag 2024-09-22. Vi använder oss av bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar.
För mer information: Vi samarbetar med JeffersonWells i denna rekrytering. Har du frågar är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult, Angela Ekelöf - angela.ekelof@jeffersonwells.se Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7e8c0cf9-d24d-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Helsingborgshem AB Kontakt
Angela Ekelöf Angela.Ekelof@jeffersonwells.se +46703775781 Jobbnummer
9477237