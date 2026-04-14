Projektledare till Byggbeslag i Linköping
2026-04-14
Vill du arbeta i en operativ projektledarroll där du leder entreprenadprojekt genom kommunikation, struktur och närvaro i verksamheten? Byggbeslag söker nu en projektledare till Linköping som vill ta ett tydligt ägarskap för flera parallella projekt och arbeta nära både produktion och kund i en etablerad organisation inom bygg- och fastighetssektorn. Låter detta som en roll för dig? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Byggbeslag.Om företaget
Byggbeslag är ett väletablerat bolag med rötter från 1957 och en stark position inom bygg- och fastighetssektorn. Koncernen omsätter cirka 800 MSEK, har omkring 300 anställda och finns representerad på 16 orter runt om i Sverige. Verksamheten ägs av det privatägda investmentbolaget O.F. Ahlmark & Co Eftr AB.
Byggbeslag är organiserat i två affärsområden: Materialförsörjning till bland annat bygg- & fastighetsbranschen samt Lås & Säkerhet. Inom affärsområdet Lås & Säkerhet arbetar bolaget med funktionslösningar kopplade till dörrmiljöer, lås, beslag, passersystem, larm och CCTV - ofta som en integrerad del av större byggprojekt.Dina arbetsuppgifter
Som projektledare hos Byggbeslag driver du flera parallella entreprenadprojekt i Linköping med omnejd. Du leder arbetet från start till mål, med fokus på att säkerställa leverans enligt uppsatta mål för tid, kostnad, kvalitet och innehåll. Rollen är operativ och verksamhetsnära, med nära dialog med tekniker i produktion samt platsbesök i regionen för att driva projekten framåt i rätt takt. Detta innebär resor inklusive övernattning vid behov.
Du har ett tydligt helhetsansvar där du samordnar människor, resurser och beslut för att driva projekten strukturerat och lönsamt. En viktig del av rollen är att arbeta proaktivt med projektens ekonomi, uppföljning och prognoser. Du är även primär kontaktperson gentemot kund och ansvarar för att avtal, förändringar och ÄTA hanteras korrekt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och samordna entreprenadprojekt
Ansvara för projektens ekonomi, uppföljning, prognos och resultat
Planera resurser och stötta tekniker i det dagliga arbetet
Ansvara för den löpande dialogen med kund och samarbetspartners
Hantera ändringar, tillägg och avdrag (ÄTA) på ett professionellt sätt
Säkerställa tydlig kommunikation, framdrift och struktur i projekten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Tidigare erfarenhet av att leda människor i en operativ miljö inom bygg, entreprenad eller närliggande teknisk verksamhet
Vana av ekonomiskt ansvar, exempelvis budget, prognos eller resultat
God systemvana och erfarenhet av administrativa system
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du även har:
Erfarenhet från lås- och säkerhetsbranschen
Kunskap inom entreprenadjuridik (AB/ABT)
Kunskaper i byggnads - och ritningslära
För att lyckas i rollen är du en person som tar tydligt helhetsansvar och driver ditt arbete framåt på ett självständigt och strukturerat sätt. Du är trygg i ditt ledarskap och bekväm med att fatta beslut, följa upp och säkerställa att arbetet bedrivs enligt uppsatta processer och mål. Kommunikation är en central del av ditt ledarskap. Du är tydlig i dina förväntningar och ser till att rätt information når rätt personer i rätt tid. Vidare är du är lyhörd, förtroendegivande och anpassar ditt sätt att kommunicera efter situation och mottagare. I en föränderlig vardag arbetar du proaktivt, tar ägarskap när utmaningar uppstår och ser till att projekten drivs framåt med fokus på leverans.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Tjänsten utgår från kontoret i Linköping Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
