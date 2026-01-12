Projektledare till Bravida Fire & Security
2026-01-12
Vi söker nu för Bravida Fire & Securitys räkning en projektledare som vill ta ett helhetsansvar för projekt inom säkerhet. I rollen leder du projekt från start till avslut, ansvarar för ekonomi, tidplaner och kvalitet samt planerar resurser och inköp. Rollen innebär mycket eget ansvar och närvaro ute på projekten i nära samarbete med både tekniker och kund. Du blir en del av ett sammansvetsat team med projektledare, projektörer och tekniker.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen går via oss på Wrknest men att du kommer att anställas direkt hos Bravida.
Dina framtida arbetsuppgifterDu arbetar operativt med projektledning och är ansvarig för att projekten levereras enligt uppsatta mål, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Driva projekt inom säkerhet från start till mål
Leda och planera resurser, både tekniker och underentreprenörer
Ansvara för budget, uppföljning och leveransvillkor
Samverka med kund, tekniker och försäljningsorganisation
Säkerställa dokumentation, inköp och projektadministration
Vi söker dig som har
Flerårig erfarenhet av projektledning, gärna inom säkerhet, el eller ventilation
Erfarenhet av att leda stora projekt
God förståelse för projektekonomi
Erfarenhet av att leda personal och arbetsgrupper i teknisk miljö
B-körkort
Flytande svenska och god engelska
Du är strukturerad och lösningsorienterad med ett starkt ansvarstagande. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att skapa långsiktiga relationer med både kunder och kollegor. Som ledare är du tydlig, närvarande och trygg, med ett stort engagemang för att nå gemensamma mål.
Övrig informationStart: Enligt överenskommelseArbetsplats: GöteborgAnställningsform: Tillsvidare Omfattning: HeltidOm företaget
Bravida Fire & Security erbjuder helhetslösningar inom brandskydd och säkerhet. De arbetar med installation, service och underhåll av bland annat brandlarm, utrymningslarm, släcksystem, inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning. Här kombineras teknisk spetskompetens med starkt kundfokus för att skapa trygga och säkra miljöer för företag och organisationer. Teamet präglas av samarbete, ansvarstagande och en vilja att ligga i framkant inom modern säkerhetsteknik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
