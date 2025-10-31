Projektledare till Biotopia och Naturskolan Hammarskog
2025-10-31
Vill du arbeta som projektledare och få möjlighet att utveckla och driva kommunens arbete med att kommunicera kring klimat och miljö? Har du erfarenhet av projektledning och miljökommunikation? Då kan du passa till den här tjänsten! Välkommen med din ansökan redan idag!
Klimatfrågan är en de viktigaste frågorna att hantera på global nivå. Insatserna behöver öka på alla nivåer, inte minst den lokala. En viktig förutsättning är att information om klimatfrågor, klimatomställningen och hållbarhet finns tillgänglig för allmänheten. Vi har fått i uppdrag att etablera "klimathubben" - en av kommunens viktigaste forum för kommunikation om klimatfrågor. Genom att erbjuda en plattform för synliggörandet av resultat, åtgärder, annonsera möjligheter till deltagande i aktiviteter, främja samarbeten mellan olika intressenter och initierande av nya samarbeten inom området ska vi stärka kommunens kommunikation kring klimat och hållbarhetsfrågor.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Samverka - utveckla- kommunicera!
I rollen som projektledare för Klimathubben är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• aktivt driva arbetet med att etablera Klimathubben som ett nav för kommunens kommunikation för allmänheten kring klimatfrågor
• etablera de aktiviteter som föreslagits i förstudien
• samverka med olika aktörer inom universitet, civilsamhälle och offentliga organisationer inom klimat och miljökommunikation för utveckling och förankring av den nya verksamheten
• utveckla verksamhet och utställningar
• söka extern finansiering för utveckling av verksamheten, workshops med mera.
Som projektledare ingår du ingår du i arbetsgruppen på Biotopia och Naturskolan, och förväntas bidra med kompetens och erfarenhet när det behövs.
Vi söker dig som har avslutad akademisk utbildning på mastersnivå som är relevant för tjänsten. För att lyckas i rollen behöver du ha minst tre års erfarenhet av arbete med relevans för arbetets innehåll. Vi ser även att du har minst tre års erfarenhet av projektledning exempelvis inom utställningsproduktion och/eller arbete med miljökommunikation för allmänheten. Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning; samverkan med forskarsamhället, universitet och civilsamhället är också meriterande. Arbetet kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Det är en fördel om du även har kunskaper inom fler språk.
Som person tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är målorienterad och fokuserad. Vidare arbetar du bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Jobbet passar dig som är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och som skapar kontakter och underhåller relationer. Dessutom ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Andreas Brutemark, enhetschef, 018-727 93 65.
