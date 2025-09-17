Projektledare till Bauer Media Outdoor
2025-09-17
Vill du vara med och utveckla framtidens utomhusreklam och samtidigt bidra till att göra våra städer mer levande? Bauer Media Outdoor är Sveriges ledande utomhusmediebolag och nu söker vi en projektledare som vill ta ansvar för ett av våra största partnerskap.
Hos oss finns en stark puls och energi, i den här rollen får du arbeta både långsiktigt och strategiskt och påverka affären och stadsmiljöer i Sverige.
Vi arbetar efter vårt motto: Bring you, Shape us!
Om rollen
Som projektledare på vår avdelning för affärsutveckling och etablering får du en nyckelroll i att driva och utveckla ett av våra största partnerskap. Rollen kombinerar projektledning, affärsutveckling och relationsbyggande, där du säkerställer att etableringsprojekt genomförs framgångsrikt, avtalsfrågor hanteras korrekt och att initiativ realiseras enligt plan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta: Förvalta och utveckla ett av bolagets största partnerskap
Leda etableringsprojekt från planering till genomförande, inom givna tidsramar och budget
Identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till affärsutveckling inom avtalet
Bygga och vårda relationer med nyckelpersoner, både internt och externt
Analysera data och skapa uppföljningsrapporter med hjälp av Excel och andra verktyg
Samarbeta med produkt- och byggavdelningen för att säkerställa hög kvalitet i leveranser
Vem är du?
Du är en strukturerad och analytisk projektledare som gillar att driva både strategiska initiativ och operativa projekt. Du trivs i en roll där du får påverka, skapa resultat och samarbeta med olika aktörer. Du har erfarenhet av större projekt och kan tolka avtal och juridiska frågor på ett tryggt sätt.
Goda kunskaper i Excel och andra verktyg för uppföljning och analys är en självklarhet. Erfarenhet från offentlig verksamhet eller infrastrukturprojekt är meriterande.
Som person är du nyfiken, modig och prestigelös - du vågar ifrågasätta etablerade arbetssätt och driva förbättringar framåt. Du bygger lätt relationer och samarbetar gärna med olika typer av människor.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta i ett bolag som ständigt utvecklas, där det händer nya saker hela tiden och du får möjlighet att lära dig nytt varje dag. Rollen kombinerar pulsen och energin i vår vardag med möjligheten att arbeta långsiktigt och strategiskt.
Om Bauer Media Outdoor
Bauer Media Outdoor är Sveriges ledande utomhusmediebolag med marknadens bästa räckvidd. Genom 120 000 digitala och klassiska reklamskyltar på noga utvalda platser runt om i landet hjälper vi våra kunder att nå människor med kreativ kommunikation i stadsmiljö.
Våra kampanjer stärker varumärken, inspirerar människor och gör städer mer levande. Det som gör oss unika är vår affärsmodell: vi återinvesterar 50 % av våra reklamintäkter direkt tillbaka i staden.
Vill du veta mer?
Tjänsten är ett föräldravikariat på 1-1,5 år, med möjlighet till förlängning eller övertag. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer bli en del av ett engagerat team och arbetar från kontoret på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Om du går vidare i processen kommer du att få genomföra två arbetspsykologiska tester med OnePartnerGroup för att vi ska kunna göra den bästa matchningen av kandidater.
Har du frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter:
Josefine Blomkvist: josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
Kristian Ekelund: kristian.ekelund@onepartnergroup.se
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://www.onepartnergroup.se/ Kontakt
Kristian Ekelund kristian.ekelund@onepartnergroup.se Jobbnummer
9514319