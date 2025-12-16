Projektledare till Barn- och utbildningsförvaltningen
Vill du bidra till utvecklingen av förskola och skola i Västerås genom att leda projekt som gör konkret skillnad i verksamheten? Vi söker nu en projektledare för ett vikariat då en av våra medarbetare går på föräldraledighet.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Du leder och samordnar projekt och utvecklingsinsatser för förskola, grundskola och gymnasium. Du arbetar nära verksamheterna för att förstå deras behov och skapa praktiska lösningar. Ditt ansvar inkluderar att planera och följa upp projektens aktiviteter och tidplaner, samt att hålla ihop dialogen, mötena och samverkan mellan olika funktioner. Projekten du arbetar med varierar i både storlek och karaktär, och kan exempelvis handla om införanden av digitala verktyg, förändrade rutiner eller förbättringsarbeten. Rollen är bred och anpassas efter verksamheternas behov.
Din kompetens
Vi söker dig som vill arbeta strukturerat med utveckling och förändring tillsammans med många olika kollegor. Du behöver inte ha arbetat i liknande verksamhet tidigare. Det viktigaste är att du är nyfiken, engagerad och vill bidra till förbättringar som gör skillnad för barn och unga.
Du har en gymnasial utbildning och goda kunskaper i Officepaketet. Du har gått en projektledarutbildning och har erfarenhet av att arbeta med projektledning. Om du har erfarenhet av upphandlingar och att stötta verksamheter i större förändrings- eller förbättringsarbeten är det en fördel. Det är också ett plus om du har en för tjänsten relevant högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning.
Vi erbjuder
Projektkontoret inom enheten för digitalisering och utveckling består av tre projektledare som tillsammans stöttar hela Barn- och utbildningsförvaltningen i olika typer av utvecklings- och förändringsarbeten. Vi arbetar nära verksamheterna och hjälper till att skapa struktur, samverkan och framdrift i både små och stora projekt, ofta med koppling till IT, digitala arbetssätt eller processförbättringar.
Här får du ett varierat arbete med stor möjlighet att påverka, där du blir en del av ett stöttande team med nära samarbete. Du kommer till en arbetsplats där utveckling är en naturlig del av vardagen och erbjuds ett vikariat som ger värdefull erfarenhet av projektledning i kommunal verksamhet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
