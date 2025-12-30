Projektledare till Attacus Stål & Smide
2025-12-30
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Som projektledare hos oss får du en roll med ansvar, utveckling och möjlighet att påverka på riktigt!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Attacus Stål & Smide AB.Om företaget
Attacus Stål & Smide grundades 1949 och är ett av Jämtlands äldsta svets- och smidesföretag. Bolaget är etablerat i Östersund där de förfogar över drygt 3500 m2 verkstadsyta. Deras fokus
ligger inom Vattenkraftentreprenader och byggnadssmidesentreprenader men arbetar brett och utför alla typer av verkstadsarbeten, svets och
smidesarbeten, skärande bearbetning, industriservice och hydraulservice.
Attacus Stål & Smide är
kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt certifierade
enligt den högsta svetsstandarden ISO 3834-2 och enligt SS-EN 1090-1 för
tillverkning och CE-märkning av bärande stålkonstruktioner.
Deras kunder är
främst kraftbolag, byggföretag, fastighetsbolag, industri och
entreprenadföretag men även privatpersoner förekommer. Attacus Stål & Smide arbetar rikstäckande men största delen av deras uppdrag är
inom Jämtlands län.Attacus Stål & Smide ser personalen som företagets viktigaste tillgång. Målsättning är att skapa en arbetsmiljö som stimulerar engagemang, kunskapsutveckling och ansvarstagande. Ihop med fyra projektledare inom ledningsgruppen arbetar du för att stärka affären och skapa goda kundrelationer. Attacus Stål & Smide ingår i Attacus koncernen. Läs mer om Attacus via http://attacussmide.se/
& https://www.attacus.se/. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ta helhetsansvar för projekt från kontrakt till överlämning. I rollen planerar, leder och följer du upp arbetet med fokus på kvalitet, ekonomi och kundnöjdhet. Du är företagets ansikte utåt och trivs i nära kontakt med kunder, konsulter och underentreprenörer, där långsiktiga relationer och affärsmässighet är i centrum.
Som projektledare ingår du i ledningsgruppen och bidrar både operativt och strategiskt. Du leder projektgruppen, följer upp ekonomi och tidplaner samt säkerställer en god arbetsmiljö och hög leveransnivå. Rollen innebär även visst resande då bolaget verkar rikstäckande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, leda och följa upp projekt från start till mål
Samordna projektgrupper, underentreprenörer och konsulter
Ansvara för budget, inköp och ekonomisk uppföljning
Delta i byggmöten, besiktningar och kundmöten
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och leverans enligt avtal
Bidra i kalkylarbete och anbudsprocesser
Hos oss får du en varierad roll med stort ansvar, där du kombinerar affärsmässighet med praktiskt ledarskap - och blir en viktig del i att utveckla vår verksamhet framåt.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Verkstads- eller byggteknisk utbildning alternativt motsvarande yrkeserfarenhet
Erfarenhet av arbetsledning eller projekt inom byggentreprenader, industriservice, vattenkraft, svets/smide eller bearbetning
God vana av moderna tekniska hjälpmedel och digitala verktyg
Meriterande
Kunskap i affärs- och ekonomisystem samt Microsoft Office
Kunskap/ erfarenhet av entreprenadjuridik och byggstandarder (ABT 06, AB 04 samt ISO-standarder, SS-EN 1090-1, ISO 3834)
Kunskap inom konstruktion, CAD
Erfarenhet av kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 9001, ISO 14001)
Utbildning inom svetsansvar IWS, IWE, IWT är högt meriterande
För att trivas i rollen som projektledare är du en tydlig och strukturerad ledare med förmåga att planera och driva projekt framåt. Rollen handlar om ledarskap, koordinering och att skapa förutsättningar för lönsamhet, nöjda kunder och trivsel hos personalen.
Du är målinriktad, drivande och flexibel, med god förmåga att prioritera, fatta snabba beslut och hålla avtalade tider. Du har en hög personlig mognad, en stark moralisk kompass och en öppen inställning till nya lösningar, alltid med kundnytta i fokus.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstidPlats: ÖstersundLön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
