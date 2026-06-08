Projektledare till Assemblin VS
Assemblin VS AB / Maskiningenjörsjobb / Luleå Visa alla maskiningenjörsjobb i Luleå
2026-06-08
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Projektledare VS till Assemblin i Luleå – var med och bygg upp vår nya verksamhet
Vill du vara med från början och skapa något långsiktigt? Har du erfarenhet inom VS och drivs av möjligheten att påverka, utveckla affärer och bygga starka kundrelationer? Då kan detta vara rollen för dig.
Assemblin etablerar nu en ny VS-verksamhet i Luleå och söker projektledare som vill vara med på resan. Här får du en unik möjlighet att kombinera projektledning med entreprenörsanda och vara delaktig i att bygga upp verksamheten, teamet och kundbasen tillsammans med erfarna kollegor inom Assemblin.
Din roll
Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp VS-projekt från start till färdig leverans. Samtidigt får du en viktig roll i att utveckla verksamheten lokalt genom att skapa relationer, identifiera affärsmöjligheter och bidra till att etablera Assemblin som en självklar partner i regionen.
I rollen ingår att:
Leda projekt genom hela processen – från kalkyl och planering till genomförande och avslut
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och lönsamhet i dina projekt
Bygga och utveckla relationer med kunder, beställare, konsulter och samarbetspartners
Arbeta aktivt med affärsutveckling och skapa nya affärsmöjligheter
Planera och följa upp resurser, ekonomi och tidplaner
Leda och stötta medarbetare i projekten samt skapa god samverkan mellan alla involverade parter
Bidra till uppbyggnaden och utvecklingen av vår nya verksamhet i Luleå
Vem vi söker
Vi tror att du:
Har erfarenhet av projektledning inom VS eller installationsbranschen
Har ett starkt affärsdriv och trivs med att skapa och utveckla kundrelationer
Är van att ta ansvar för ekonomi, kvalitet och resultat
Har god förmåga att planera, prioritera och skapa struktur
Är initiativrik, självgående och motiveras av att vara med och bygga upp något nytt
Är en lagspelare som skapar engagemang och förtroende omkring dig
Teknisk utbildning eller bakgrund inom VS är meriterande. B-körkort och god datorvana är krav.
Därför ska du välja oss
Det här är en möjlighet för dig som vill vara med från start och påverka verksamhetens framtid. Hos oss får du:
En central roll i uppbyggnaden av Assemblins VS-verksamhet i Luleå
Stora möjligheter att påverka arbetssätt, affärer och utveckling
Korta beslutsvägar och stort förtroende för dina idéer och initiativ
Stöd från en etablerad och ledande installationskoncern med stark lokal närvaro runt om i Sverige
Kompetenta kollegor och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling
Vi arbetar efter våra värderingar:
Vi leder. Vi levererar. Vi bryr oss.
Placering & ansökan
Tjänsten är placerad i Luleå.
Vill du vara med och bygga upp framtidens VS-verksamhet i Luleå? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vår hemsida. Urval sker löpande.
Vi undanber oss samtal från rekryterings- och karriärsajter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assemblin VS AB
(org.nr 556053-6194)
973 46 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assemblin VS Jobbnummer
9952463