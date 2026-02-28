Projektledare till Assemblin El Kraft Norrköping
2026-02-28
Vill du leda tekniskt komplexa projekt som bidrar till ett hållbart och driftsäkert elsystem?
Med en verksamhet i tillväxt och höga ambitioner för framtiden söker vi nu en engagerad Projektledare inom Elkraft som vill ta helhetsansvar för spännande projekt - från idé till färdig anläggning.
Vi erbjuder
Assemblin El utvecklas och vi har många idéer om hur vi vill forma vår roll som samhällsbyggare och våra kunders teknikpartner. Vi tänker stort men agerar snabbt och lokalt. Du kommer att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt och korta beslutsvägar. Vi är måna om att ha ett öppet och gott arbetsklimat där alla medarbetare bidrar till att utveckla företaget framåt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom företaget, vi har flera spännande projekt på gång, samt flera löpande avtalspartners. Dessutom ser vi till att ha kul på jobbet! Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
Som Projektledare Elkraft ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av elkraftsprojekt, exempelvis inom kraftdistribution, industri, infrastruktur eller energianläggningar. Du arbetar nära kunder, entreprenörer och interna specialister för att säkerställa kvalitet, tidplan och ekonomi.
Rollen som teknisk projektledare är central och betydelsefull. En av de främsta arbetsuppgifterna är att säkerställa den tekniska utformningen genom optimering, produktval, föreskrifter och kundkrav. Du är företagets ansikte ut mot marknaden och ditt uppdrag är att utveckla affären, försäljningen och medarbetarna så att verksamheten blir den bästa på marknaden. Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa teknisk prestanda i dina projekt
Övergripande ansvar för projektens produktion, tidplan, budget och resultat
Resurs- och bemanningsplanering, leda, coacha och utveckla medarbetare
Nära samarbete med kunder och leverantörer
Säkerställa att arbetet i projekten håller hög nivå gällande kvalitet, ordning och reda
Delaktig och bidra till filialens framtida utvecklingProfil
Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning inom elektroteknik och elsystem, eller motsvarande. Du har erfarenhet av projektering, projektledning och konstruktion inom elkraft eller närliggande tekniska områden. Vi söker dig som har stark kommunikativ förmåga och är trygg och erfaren i din ledarroll. Vi ser också att du har en utmärkande drivkraft att nå resultat med kombinationen människor, teknik, ekonomi och affär.
Är detta Din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan. Rekryteringen sker löpande så vi ser gärna att du ansöker så snart som möjligt. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Filialchef Mats Brohlin 010 472 32 31 eller via e-post mats.brohlin@assemblin.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt samtal från bemannings- och rekryteringsföretag.
