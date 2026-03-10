Projektledare till affärsområde Kraft & Värme
För fjärde året i rad fick Gävle Energi år 2025 utmärkelsen Excellent arbetsgivare och tillhör därmed de topp 10 % bästa arbetsgivarna i landet när det gäller att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda anställningsvillkor och förmåner. Hos oss finns möjlighet att göra karriär inom en högaktuell bransch där vi tillsammans med våra kunder och partners tar fram hållbara energilösningar för framtiden.
Vi har i dag ett heltäckande erbjudande inom el, fjärrvärme, fjärrkyla, fiber och energitjänster. Våra över 250 engagerade medarbetare arbetar varje dag för att göra vårt område till den bästa möjliga platsen att bo och verka på. Vi gör det genom att kombinera affärsmässig tillväxt, utveckling och lönsamhet med långsiktig samhällsnytta.
Gävle Energi ägs av Gävle kommun och omsätter över en miljard kronor.
Vill du leda tekniska projekt som bidrar till en trygg, hållbar och effektiv energiproduktion? Vi söker nu en projektledare inom produktion som vill arbeta med utveckling och genomförande av projekt vid våra kraftvärmeverk, vattenkraftverk, pumpstationer och delar av distributionsnätet.
Om rollen
Som projektledare ansvarar du för att driva projekt inom produktionsområdet från start till avslut. Du har det övergripande ansvaret för att projekten når sina mål och att arbetet genomförs på ett säkert, kvalitativt och strukturerat sätt. Rollen innebär att du leder projekt, håller ihop helheten och säkerställer en effektiv samverkan mellan interna funktioner, entreprenörer, leverantörer och myndigheter. Du bidrar också till att utveckla arbetssätt, processer och tekniska standarder inom planeringsavdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ta fram förstudier, beslutsunderlag och projektplaner.
• Följa upp projektens tidplan, ekonomi och risker samt rapportera till beställare och styrgrupper.
• Genomföra upphandlingar, inklusive hantering av tekniska krav, anbudsutvärdering och avtal.
• Samordna resurser och leda bygg- och installationsarbeten under genomförandefasen.
• Säkerställa efterlevnad av kontrakt, tekniska specifikationer och arbetsmiljökrav.
• Delta i kontroller, besiktningar och driftsättning samt ansvara för dokumentation vid projektavslut.
Kvalifikationer och egenskaper
Du har en högskoleutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kompetens samt erfarenhet från projektledning. Du har god kännedom om AMA, AB, ABT, ABK, BT och BAS-P/BAS-U. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som projektledare inom processindustri eller energiproduktion. Du är en strukturerad och trygg ledare med god samarbetsförmåga, förmåga att samordna flera aktörer och driva projekt mot tydliga mål. För tjänsten krävs B-körkort.
Övriga upplysningar om tjänsten
Niklas Lindmark, Distributionschef, 076 803 31 17
Fackliga organisationer
Sveriges Ingenjörer, SEKO, Vision och SACO. Representanter nås på tfn. 026-17 85 00 (vxl).Publiceringsdatum2026-03-10Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 mars. Vi tillämpar bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtest på slutkandidat. Vi kan komma att tillämpa provanställning. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
