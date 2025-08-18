Projektledare teknikkoordinering & utredningsstöd
Vi söker en projektledare inom teknikkoordinering och utredningsstöd till uppdrag hos myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och Arbetsområde
I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Befattningen är placerad i sektion Infrastruktur BEST. Sektionen ansvarar för förvaltar den fysiska infrastrukturen som hör till den spårburna trafiken. Detta inkluderar att säkerställa en god förvaltning genom att leda, styra och följa upp underhållsentreprenörer. Sektionen ansvarar också för den långsiktiga planeringen av ersättningsinvesteringar genom upprättande av förvaltningsplaner samt beställer och följer upp dessa åtgärder. Sektionen består av ca 60 medarbetare fördelat på 5 teknikgrupper, spårsystem (bana), elsystem, signalsystem, telesystem samt berg och konstruktion. Sektionen ansvarar för att säkerställa att anläggningen i var stund möter förväntade krav inom säkerhet, funktion och värde under hela dess livscykel. Rollen som Projektledare teknikkoordinering och utredningsstöd finns organiserad direkt under sektionledningen och kommer i första hand att arbeta med trafikeringssystemet Tunnelbana. Rollen ansvarar för att driva och samordna projekt som berör flera teknikslag samt för att stötta teknikgrupperna i några av de mer omfattande projekten. Rollen har många kontaktytor, dels mot de tekniska förvaltarna i de olika teknikgrupperna, dels mot sektionens ledning och dels mot andra funktioner inom myndiugheten. I rollen ingår även att stötta de tekniska förvaltarna i upprättandet av förvaltningsplaner samt att driva olika utredningsuppdrag.
Krav (OBS, obligatoriska)
Erfarenhet av att arbeta som chef eller projektledare i sammantaget minst 5 år. Erfarenhet av att arbeta inom politisk styrd verksamhet sammantaget i minst 2 år. Erfarenhet av att ha arbetat med teknikfrågor inom någon form av järnvägssystem, till exempel järnväg, spårväg eller tunnelbana, minst 3 år. Erfarenhet av att arbeta med koordinering mellan minst 3 olika teknikslag i sammantaget minst 5 år.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i avtalsrelation mellan tillgångsägare och entreprenör minst 4 år. Erfarenhet av att ha arbetat som projektledare i tidiga skeden, minst 1 år. Erfarenhet att ta fram beslutshandlingar och/eller avtal i offentlig förvaltning minst 2 år . Akademisk utbildning i teknik om minst 180 hp. Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
