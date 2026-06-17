Projektledare Teknik och anläggning
Techrytera AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-17
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Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning – utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten – både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Organisationen befinner sig i en expansiv fas med flera pågående investeringsprojekt. För ett av dessa större infrastrukturprojekt söks en konsult för att stödja och leda teknisk samordning mellan flera delprojekt.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
Leda tekniksamordning och samordna projektering mellan de delprojekt som ingår i huvudprojektet.
Arbeta i nära samverkan med projekteringsledare och andra nyckelpersoner inom de olika delprojekten.
Vara sammankallande för regelbundna tekniska samordningsmöten med deltagande av projektledande funktioner och tekniska specialister.
Säkerställa förutsättningar för att projektets övergripande tekniska mål och krav uppfylls genom en samordnad projektering.
Identifiera, analysera och följa upp beroenden och gränssnitt mellan huvudprojektet och dess delprojekt.
Driva beslutsberedande arbete samt förankring av frågor hos relevanta intressenter inom projekt- och förvaltningsorganisationen.
Leda projektets ändringshantering och tillhörande beslutsprocesser.
Bereda beslutsunderlag och rekommendationer till projektets beslutande forum.
Följa upp och analysera framdrift i pågående ändringsärenden.
Säkerställa att fastställda rutiner är aktuella samt initiera och bereda revideringar vid behov.
Delta aktivt i projektets planerings-, riskhanterings- och samordningsarbete.
Medverka i ledningsgruppsarbete och bidra till projektets övergripande styrning.
Preliminärt startdatum: 2026-09-01
Slutdatum: 2031-08-31
Option: Kund äger rätt att förlänga avropsavtalet 1 + 1 år, dvs. längst t.o.m. 2033-08-31 Omfattning: Beräknas vara 80-100% av heltid.
Skallkrav: 1. Du skall vara flytande i svenska i både tal och skrift. 2. minst 10 års arbetslivserfarenhet inom infrastruktur/samhällsbyggnad/industri/anläggning varav: 3. Minst 5 års erfarenhet av projekt- eller projekteringsledning 4. Minst 2 år av självständigt ansvar för tekniksamordning och ändringshantering inom stora (minst 500 miljoner) och komplexa projekt 5. Minst 2 år av arbete inom säkerhetskänslig verksamhet. 6. Minst 2 år av arbete inom förvaltningsorganisation
Meriterande 1. Bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet i en teknisk samordnande roll inom tunnelprojekt 2. Bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet inom tekniksamordning av projekt inom energibranschen
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb – du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930744-2057912". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
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113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9968355