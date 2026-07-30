Projektledare Styr-och övervakningssystem Underhåll
Trafikverket / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Öckerö
, Ale
eller i hela Sverige
Hur säkerställer vi att tekniska system i väg- och järnvägsanläggningar fungerar dygnet runt - året om? Det kräver projektledare som kan kombinera god samarbetsförmåga med teknisk förståelse och struktur samt ett tydligt driv framåt. Vill du bli en del av vårt team?Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Projektenhet Infrasystem är en av totalt 6 projektenheter inom underhållsdistrikt väst. Enheten ansvarar för tekniska system kopplade till väg och driver projekt för att underhålla, livscykelhantera och utveckla befintlig utrustning kontinuerligt. Inom en snar framtid kommer även tekniska system i järnvägsanläggningar att ingå och därför utökar vi nu med fler medarbetare.
Som projektledare kommer du exempelvis att:
styra och leda entreprenadkontrakt för drift och underhåll samt reinvestering
säkerställa att arbetet genomförs enligt gällande lagar, regler och rutiner
ansvara för framtagande av verksamhetsplaner och prognosarbete
ansvara för kontinuitet- och säkerhetsarbete för aktuella system
ansvara för förebyggande och proaktivt arbete kring produktsårbarheter och riskanalyser
medverka och stödja organisationen i utformningen av underhåll för mottagen anläggning. (initialt centralstationen, därefter hela Västlänken)
Som projektledare arbetar du i projekt med fokus inom tekniska Styr-och övervakningssystem järnväg men även andra typer av tekniska system kan komma att ingå i ansvarområdet. På den här enheten samarbetar vi tätt med varandra i arbetet med att upprätthålla tillgängligheten i våra anläggningar. Det betyder att du både leder egna projekt och vid behov har en stöttande funktion gentemot dina kollegor. Du har ekonomiskt ansvar för projekten och följer kontinuerligt upp verksamheten, det innefattar att ansvara för styrningen av upphandlade entreprenörer och leverantörer samt att planera, budgetera och genomföra upphandlingar.
Jag som blir din chef heter Johanna Einarsson, jag är en närvarande chef som värdesätter samarbete, ansvarstagande och ständiga förbättringar. Min erfarenhet är att goda resultat skapas genom trygghet, tydliga mål och ett klimat där alla vågar bidra. Kvalifikationer
Vem är du?
I det här projektledaruppdraget får du en unik möjlighet att bygga upp en underhållsverksamhet från grunden - perfekt för dig som lockas av att skapa något nytt och uppskattar utrymme för egna initiativ! För att lyckas i rollen behöver du vara bra på att bygga långsiktiga relationer och ha förmåga att snabbt hitta rätt i struktur och prioriteringar, även i situationer då det inte finns etablerade arbetssätt att luta sig mot. Projektledarrollen innebär också en mängd olika kontaktytor både internt och externt, som i sin tur ställer krav på god kommunikation, förankring och ett nyfiket förhållningssätt.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning 180 hp alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av projektledning eller projektstyrning för tekniska system med olika typer av överordnade styr-och övervakningssystem inom industri, processanläggningar eller väg/järnvägsanläggningar
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av upphandlingar och entreprenader enligt LOU och Allmänna bestämmelser och AB/ABT
erfarenhet av att hantera entreprenader enligt ABFF
erfarenhet av arbete med styr-och övervakningssystem inom industri, processanläggningar eller väg/järnvägsanläggningar
erfarenhet av kalkyl, prognos och kostnadsuppföljning kopplat till entreprenadverksamhet
Övrig information
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2026:156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
)
000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Johanna Einarsson johanna.einarsson@trafikverket.se 0101237061 Jobbnummer
10015788