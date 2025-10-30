Projektledare Stationsförvaltning
Vill du vara med och skapa trygga, tillgängliga och välfungerande stationer för tusentals resenärer varje dag? Som projektledare för stationsförvaltning spelar du en nyckelroll i att hålla våra bytespunkter i toppskick och bidra till en positiv reseupplevelse. Här får du använda din samarbetsförmåga och drivkraft för att göra verklig skillnad i människors vardag!
Projektledare StationsförvaltningPubliceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Som projektledare för stationsförvaltning ansvarar du för Trafikverkets uppdrag på järnvägsstationer och bytespunkter inom förvaltningsområde Öst. Du har helhetsansvar för driften av plattformar, hissar, rulltrappor, gångbroar, gångtunnlar och andra viktiga delar som gör resandet smidigt och tryggt.
I rollen ingår att samarbeta med en rad olika aktörer - allt från kommuner, myndigheter och stationshusägare till trafikoperatörer och regionaltrafikbolag. Du representerar Trafikverket i dessa samarbeten och har en viktig roll i att utveckla våra stationer så att de fungerar effektivt både idag och i framtiden.
Som projektledare deltar du aktivt i utvecklings- och förbättringsarbete, tecknar avtal med externa parter och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av stationerna i ditt område. Du planerar och genomför underhålls- och reinvesteringsåtgärder, följer upp avtal och säkerställer att myndighetskrav uppfylls.
Du har även ansvar för budget, mål, planering och uppföljning inom ditt förvaltningsområde. I rollen ingår att leda och följa upp leverantörer, kravställa vid upphandlingar (AB, ABT och ABFF) och samarbeta med Trafikverkets inköpare för att skapa effektiva och hållbara lösningar.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en driven och resultatinriktad person som trivs med ansvar och variation i arbetet. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer - både internt och externt. Du är strukturerad, flexibel och har god problemlösningsförmåga samt har förmåga att se både helheten och detaljerna.
Vi söker dig som har:
högskole- eller civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnadsteknik, kandidatexamen inom Affärsutveckling och entreprenörskap eller KY/YH-utbildning inom Fastighetsförvaltning. Alternativt har du motsvarade utbildningsnivå tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
arbetslivserfarenhet av budgetansvar och ekonomisk uppföljning
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
körkort för personbil
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av:
stationsförvaltning eller fastighetsförvaltning i privat eller offentlig verksamhet
projekt inom järnvägsinfrastruktur
att arbeta med AFF-regelverket
projektledning
drift- och underhållsarbete med flera kontaktytor, där samverkan med olika aktörer varit en central del av rollen
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Örjan Eriksson 0101244342 Jobbnummer
