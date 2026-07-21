Projektledare Stål- och industriprojekt
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Civilingenjörsjobb / Södertälje Visa alla civilingenjörsjobb i Södertälje
2026-07-21
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Projektledare Stål- och industriprojekt
För kunds räkning söker vi en projektledare som vill ta ett verkligt helhetsansvar, från första kalkyl till färdigt projekt.
Det här är en möjlighet att bli en del av ett väletablerat industriföretag med lång erfarenhet av stål- och industriprojekt. Företaget arbetar med allt från stålkonstruktioner och industriservice till montage och specialanpassade lösningar för några av Sveriges ledande industribolag.
Du kommer komma till ett bolag i tillväxt, med bra värderingar och där din utveckling står i fokus.
Om rollen
Du blir en nyckelperson i ett väletablerat industriföretag som arbetar med projekt inom stål, industri och entreprenad.
Du ansvarar för att projekten genomförs med rätt kvalitet, i rätt tid och med god lönsamhet. Rollen innebär stor frihet under ansvar där du har mandat att fatta beslut och driva verksamheten framåt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Kalkylera projekt och ta fram offerter.
• Driva projekt från start till slut.
• Planera personal, material och resurser.
• Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och leveranser.
• Ansvara för projektens ekonomi och lönsamhet.
• Följa upp ÄTA-arbeten och skapa rätt förutsättningar för goda marginaler.
• Vara kundens naturliga kontaktperson genom hela projektet.
• Identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till företagets fortsatta utveckling.
Vem är du?
Du har troligen arbetat inom bygg-, stål- eller industribranschen och känner dig trygg i att läsa ritningar, kalkylera arbeten och leda projekt.
Kanske är du redan projektledare, arbetsledare eller platschef och är van att kalkylera affärer?
För oss är inte titeln det viktigaste. Vi lägger större vikt vid vem du är än exakt hur många år du har arbetat.
Vi tror att du:
• har erfarenhet av projekt där stål eller stålkonstruktioner ingår.
• har förståelse för kalkyler och projektens ekonomi.
• gillar att ta ansvar och fatta beslut.
• är lösningsorienterad och ser möjligheter istället för hinder.
• har ett naturligt affärstänk och förstår vikten av lönsamma projekt.
• vågar ställa krav – både på dig själv och andra.
• trivs när ingen dag är den andra lik.
Har du rätt driv, rätt inställning och viljan att utvecklas ser vi det som minst lika viktigt som antalet år på ditt CV.
Därför kommer du att trivas
Hos vår kund får du stor frihet att påverka både ditt arbete och projekten du ansvarar för.
Beslutsvägarna är korta och du får mandat att agera, fatta beslut och driva verksamheten framåt. Du blir en viktig del av ett företag med hög teknisk kompetens, lång erfarenhet och en tydlig ambition att fortsätta utvecklas.
• Placeringsort: Södertälje.
• Körkort B
• FörmånsbilPubliceringsdatum2026-07-21Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar företaget med NBG.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Klarabergsgatan 60 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ercan Bahar ercan.bahar@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
10008497