Projektledare stadsgemensam utveckling
Trollhättans Kommun / Datajobb / Trollhättan Visa alla datajobb i Trollhättan
2025-10-27
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2025-10-27Beskrivning
Kontoret för Digitalisering och IT består av fyra enheter: IT-enheten, Utvecklingsenheten, Innovations- och projektenheten och en stab - som leder och samordnar Trollhättans Stads digitaliseringsarbete.
Tillsammans stärker vi organisationens förmåga att arbeta smart, hållbart och datadrivet, med målet att skapa största möjliga nytta för invånare, medarbetare och stadens verksamheter.
Till den snabbväxande Innovations- och projektenheten söker vi nu nya kollegor för fortsatt expansion. Du kommer arbeta i ett engagerat och nytänkande team med roller som projektledare, innovationsledare och digital transformationsledare.
Ditt uppdrag
Som projektledare hos oss är du med och driver den digitala omställningen i hela organisationen framåt. I ditt uppdrag ingår att leda stadsövergripande projekt och stötta chefer och medarbetare i att navigera genom förändring och nya arbetssätt. Du agerar tillsammans med dina kollegor som en drivande kraft för ett behovsdrivet arbetssätt. Tillsammans stärker ni organisationens förmåga inom förändringsledning och portföljstyrning för att säkerställa träffsäkerhet och effekt av initierade satsningar.
Gemensamt för projekten i portföljen är att de både är verksamhets- och tekniknära, ofta spänner över flera förvaltningar och förenar teknik, data och arbetssätt för att skapa både förutsättningar och mätbar effekt i vardagen. Prioritering sker utifrån stärkande av stadens digitala omställningsförmåga och värdeskapande för de som bor och verkar i Trollhättan. Portföljen uppdateras och prioriteras kontinuerligt med nya projekt i varierande storlek.
I rollen som projektledare har du stor frihet och ett brett handlingsutrymme. Du är väl insatt i förändringsarbetets olika faser med en bred verktygslåda av metoder för att leda både projekt och processutveckling. Att skapa och upprätthålla goda relationer både inom och utanför staden är en självklarhet i ditt arbete. Det övergripande perspektivet är viktigt och i din roll samverkar du med stadens förvaltningar, bolag och förbund.
Vem söker vi?
Vi söker en relationsbyggande projektledare med ett stadsövergripande perspektiv och förmåga att länka ihop verksamhet med teknik.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
- Är strukturerad och ordningsam
- Är modig, förändringsbenägen och kreativ
- Har förmåga att skapa goda relationer, motivera och inkludera människor
- Har förmåga att på ett tryggt sätt leda i förändring
- Kommunicerar tydligt med ett pedagogiskt förhållningssätt
Din utbildning och tidigare erfarenheter
- Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av att leda övergripande digitaliserings- och omställningsprojekt i större organisationer med gedigen kompetens genom hela projektlivscykeln - från behovs- och kravfångst till planering, genomförande och nyttorealisering.
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
- Erfarenhet av att leda införandeprojekt av verksamhetssystem.
- Kompetens inom tjänstedesign och praktisk erfarenhet av metoder för behovsdriven verksamhetsutveckling.
- Erfarenhet av offentlig upphandling.
Anställningsinformation
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Känner du att det här är din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag! Upp till två tjänster finns tillgängliga.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Mikael Formunt, Chef Digital utveckling 0520-495591 Jobbnummer
9574781