Projektledare spårvägsbana
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Beskrivning
På stadsmiljöförvaltningen arbetar cirka 1000 personer med ett helhetsansvar för Göteborgs offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen ansvarar för platser som göteborgarna använder och besöker varje dag. Som en av stadens fyra stadsutvecklande förvaltningar som, gemensamt, arbetar med stadens hållbarhet. Håll dig uppdaterad genom att följa stadsmiljöförvaltningen på LinkedIn och Snapchat.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla och säkerställa en av Sveriges mest omfattande spårvägsanläggningar? Specialistgruppen för spårvägsanläggningen ansvarar för förvaltning, utveckling och säkerställande av Göteborgs och Mölndals spårvägsanläggning. Gruppen arbetar med planering, underhåll, reinvesteringar och säkerhetsstyrning av en samhällskritisk infrastruktur som varje dag används av tusentals resenärer.
Nu söker vi en projektledare som vill vara med och driva viktiga underhålls- och reinvesteringsprojekt inom spårvägsanläggningen och bidra till en säker, robust och hållbar kollektivtrafik för Göteborgsregionen.
Rollen som projektledare
Som projektledare ansvarar du för att leda och följa upp underhålls- och reinvesteringsprojekt i Göteborgs och Mölndals spårvägsanläggning. Du tar vid efter projekteringsfasen och säkerställer att projekten genomförs enligt gällande krav, tidplan och budget. I rollen samordnar du arbetet mellan interna funktioner och externa entreprenörer och ansvarar för reinvestering och förnyelse av spårvägsanläggningens olika komponenter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och samordna underhålls- och reinvesteringsprojekt inom spåranläggningen.
Planera och följa upp projektens tidplan, ekonomi och leveranser.
Säkerställa att entreprenörer följer ställda tekniska och säkerhetsmässiga krav.
Genomföra bygg- och produktionsuppföljning i fält.
Hantera avvikelser, risker och förändringar inom projekten.
Samordna arbetet med interna funktioner, trafikutövare, entreprenörer och andra berörda aktörer.
Säkerställa att erforderlig dokumentation, besiktningar och överlämningar genomförs.
Följa upp entreprenörernas prestationer avseende kvalitet, säkerhet, ekonomi och leverans.
Rollen innebär ett stort ansvar för att upprätthålla anläggningens funktion, säkerhet och livslängd genom ett strukturerat och effektivt genomförande av planerade underhållsinsatser.KvalifikationerProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och samordna projekt inom bygg-, anläggnings- eller infrastrukturverksamhet. Du trivs i en roll där du får ta ansvar för planering, uppföljning och samordning av flera olika aktörer samtidigt. För att lyckas i rollen behöver du ha ett strukturerat arbetssätt, god förståelse för projektstyrning och förmåga att fatta välgrundade beslut utifrån verksamhetens behov och gällande regelverk.
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen inom relevant område, eller annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Minst fem års erfarenhet av projektledning, byggledning eller entreprenaduppföljning inom anläggnings-, infrastruktur- eller spårprojekt.
Erfarenhet från beställarorganisation, konsultverksamhet eller entreprenadverksamhet.
Erfarenhet av uppföljning av entreprenadkontrakt, ekonomi, tidplaner och kvalitet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom spårvägs-, järnvägs- eller annan transportinfrastruktur, gärna inom underhålls- och reinvesteringsprojekt.
Erfarenhet av byggledning, besiktning, entreprenadstyrning eller ibruktagning av anläggningar.
Kunskap inom entreprenadjuridik (AB 04, ABT 06 och AMA Anläggning) samt utbildning eller certifiering inom projektledning.
BAS-P- och/eller BAS-U-utbildning samt erfarenhet av arbete i säkerhetskritisk verksamhet, inklusive riskhantering och arbetsmiljöarbete.
Erfarenhet av GIS-, CAD- eller andra digitala system för anläggningsförvaltning och underhåll.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt TRI-behörighet för Göteborgs och Mölndals stad.
Som person är du ansvarsfull, strukturerad och tar ägarskap för dina uppdrag. Du är driven och arbetar målmedvetet med fokus på kvalitet. Rollen innebär många kontaktytor, vilket kräver att du är samarbetsinriktad och har lätt för att skapa goda relationer. Du är också flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar.Anställningsvillkor
Vår arbetsplats fokuserar på utveckling, samarbete och mångfald och erbjuder bland annat flexibel arbetstid och andra förmåner för att främja balansen mellan arbete och privatliv. I Göteborgs Stad tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Läs mer på: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
För tjänsten gäller även följande
Tjänsten är en säkerhetskritisk befattning och innebär arbete i en verksamhet där höga krav ställs på säkerhet och regelefterlevnad. Den som erbjuds anställning ska därför uppfylla gällande hälsokrav enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:113). Hälsoundersökning kommer att genomföras inför anställning.
Göteborgs Stad tillämpar även slumpmässiga drogtester för medarbetare i säkerhetskritiska befattningar. Genom att söka tjänsten accepterar du att omfattas av dessa rutiner.
Att tänka på när du söker
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ber vi dig att utelämna känsliga personuppgifter i din ansökan, och vi tar endast emot ansökningar via annonsen.
Läs mer om hur stadsmiljöförvaltningen hantera dina personuppgifter på: Så behandlar stadsmiljöförvaltningen personuppgifter - Göteborgs Stad
Om du blir slutkandidat kommer du behöva:
Uppvisa giltigt pass eller nationellt ID-kort.
Giltigt körkort
Styrka dina meriter genom t.ex., betyg eller intyg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Agneta Cassnell Vision agneta.cassnell@stadsmiljo.goteborg.se Jobbnummer
9985329