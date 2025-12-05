Projektledare sökes till Seriefrämjandet i Malmö
Seriefrämjandet / Kulturjobb / Malmö Visa alla kulturjobb i Malmö
2025-12-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seriefrämjandet i Malmö
Om jobbet
Seriefrämjandet är en ideell förening och centrumbildning som verkar för att sprida kunskap om seriekonstens särart och stärka seriekulturen i Sverige. Genom kulturtidskriften Bild & Bubbla, festivaler, utställningar och internationella samarbeten främjar vi serier som konstform.
Vi befinner oss i ett utvecklingsskede där vi flyttar till nya lokaler och går in i en ny fas i vår verksamhet. Vi söker nu en projektledare som trivs i ett kreativt och idéburet sammanhang - och som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med ett engagerat team.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att driva projekt från idé till genomförande. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och samarbetspartners. I rollen ingår att samordna människor och perspektiv, skapa struktur och se till att helheten fungerar - även när mycket händer samtidigt.
Du kommer att:
planera, genomföra och följa upp kulturprojekt
hålla kontakt med samarbetspartners och externa aktörer
arbeta med budget, rapportering och uppföljning
bidra till att utveckla föreningens verksamhet och rutiner
samarbeta nära med verksamhetsledaren och övriga i teametKvalifikationer
Vi söker dig som:
har erfarenhet av att leda projekt inom kultur- eller föreningsliv, gärna serier
är strukturerad, lösningsorienterad och van att arbeta självständigt
är en trygg och engagerad person som bidrar till en positiv och tillitsfull arbetsmiljö
har god förmåga att samarbeta och kommunicera tydligt och lyhört
gillar att skapa ordning och hålla ihop helheten även i en dynamisk miljö
Du är initiativrik, flexibel och tycker om att vara en del av en idéburen verksamhet i rörelse. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och vilja att bidra till en kreativ och hållbar arbetskultur.
Anställningsform
Visstidsanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 60-100 % (kan diskuteras).
Arbetsort
Placering i Malmö.Tillträde
Enligt överenskommelse.Ersättning
Seriefrämjandet tillämpar individuell lönesättning.
Lön enligt överenskommelse.
Ansök
Skicka din ansökan till info@serieframjandet.se
.
Bifoga CV och ett kort personligt brev samt två referenser där du berättar vad du vill bidra med som projektledare hos oss. Urval sker löpande, vilket gör att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 20251213.
Vi återkommer till dig om det blir aktuellt med en intervju, denna kan komma att göras online.
Har du frågor? Hör av dig - vi berättar gärna mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@serieframjandet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare Malmö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Seriefrämjandet
, https://serieframjandet.se/projektledare-sokes-till-serieframjandet-i-malmo/
Friisgatan 12 (visa karta
)
211 46 MALMÖ Jobbnummer
9629972