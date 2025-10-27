Projektledare sökes inom energibranschen!
2025-10-27
Projektledare inom energibranschen!
Är du redo att kliva in i rollen som projektledare och göra skillnad i energibranschen?
Hos vår kund får du chansen att arbeta på spännande och innovativa projekt. Du erbjuds en dynamisk och varierande arbetsvardag där du får utveckla dina kunskaper inom projektledning och bidra till framtidens elnät. Bli en del av ett sammansvetsat team och påverka morgondagen redan idag!
Information om tjänsten
I rollen som projektledare präglas ditt arbete av struktur och leverans! Du kommer att vara en central del i teamet som arbetar med att utveckla och underhålla Sveriges energiinfrastruktur. Du kommer att jobba på plats på kontoret i Tanum, med engagerade och kompetenta kollegor som längtar efter att få ta emot dig! Du kommer att vara anställd genom Sodajo Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.
Du erbjuds
Tillgång till ett nätverk av passionerade och kunniga kollegor i en miljö som uppmuntrar till lärande och utveckling.
En dynamisk och inflytelserik roll där din kompetens kommer att vara avgörande för projektens framgång.
En chans att arbeta i en stimulerande miljö där du kan utveckla och förfina dina projektledningsfärdigheter.
Möjlighet till professionell utveckling inom ett företag som är ledande inom sitt fält.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Helhetsansvar för att driva tekniska projekt, med dess planering, styrning och genomförande, samt direkt ledarskap och koordinering för de tekniker som arbetar ute i fält
Underhålla ständig kommunikation med externa aktörer, inklusive företag, myndigheter och andra betydande intressenter, för att koordinera och rapportera om projektets status och överensstämmelse
Säkerställa att alla projektmål, inklusive tidsramar och budgetar, hålls genom noggrann uppföljning och kontroll av projektdokumentation
Övervaka efterlevnaden av kvalitets- och miljökrav genom hela projektets livscykel, säkerställande av att lagkrav och styrande dokument efterföljs noggrantKompetenser
Vi söker dig som:
I denna rekryteringsprocess läggs stor vikt vid personliga egenskaper. Antigen har du arbetat i arbetsledande roll redo att ta nästa kliv, eller så har du tidigare erfarenhet av projektledning. Vi ser att du är en stark kommunikatör med stark teknisk förståelse, som kan hantera olika intressenter och driva projekt framåt. Du besitter förmågan att snabbt anpassa dig till nya miljöer och uppdrag.
Du innehar B-körkort och behärskar svenska och engelska flytandeDina personliga egenskaper
Som projektledare hos vår kund är du initiativrik och beslutsam. Du har en naturlig förmåga att organisera och prioritera ditt arbete effektivt. Din förmåga att tänka strategiskt och din flexibilitet kommer att vara värdefulla i denna roll, där vi ser fram emot att följa din resa ute på ditt uppdrag!
Vidare tar du ansvar för din egen utveckling, vi ser att du med din kommunikativa förmåga skapar möjligheter för dig som individ att utvecklas, i ett spännande teknikområde där du kommer stöta på lärdomar ständigt i din arbetsvardag!
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLATS: Tanum
URVAL: Sker löpandeKontaktuppgifter för detta jobb
Är du den vi söker?
Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sofie Jonssonsofie@sodajo.se
076 146 45 34 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett heltidsjobb.

Sodajo Consulting AB (org.nr 559490-8294)
(org.nr 559490-8294), https://sodajo.se/ Jobbnummer
9576087