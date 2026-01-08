Projektledare Småhus/Villabyggnation
2026-01-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Projektledare - Småhus/Villabyggnation
Vill du ha en central roll i att driva projekt som resulterar i framtidens enfamiljshus? Vi söker nu en projektledare inom bygg som vill vara en del av ett modernt och växande företag med högt kundfokus och tydligt kvalitetstänk. Här får du en roll där du kombinerar kundkontakt, planering, praktiskt platsarbete och samordning av underentreprenörer.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
• Leda och driva entreprenadprojekt relaterade till småhus, t.ex. byggstart, besiktningar m.m..
• Planera och koordinera arbete för underentreprenörer, hantverkare och leverantörer.
• Ha löpande kundkontakt och kommunicera förväntningar och avvikelser.
• Säkerställa kvalitet på plats och följa upp projektets framdrift.
• Hantera administration, budgetuppföljning, dokumentation och faktureringsunderlag.
• Genomföra enklare praktiska insatser vid behov samt närvara på byggarbetsplatser.Kvalifikationer
• Minst två års erfarenhet av projektledning inom bygg, entreprenad, småhus eller montageprojekt.
• Erfarenhet av att upphandla och samordna underentreprenörer.
• Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
• B-körkort.
• Goda systemkunskaper och vana vid Microsoft 365.
Meriterande
• Erfarenhet av villabyggnation, byggplatssamordning eller service-/eftermarknadsarbete.
• Grundläggande arbetsmiljökunskap (t.ex. BAS-U/BAS-P).
• Erfarenhet av budgetering eller kostnadsuppföljning.Dina personliga egenskaper
• Självständig och ansvarstagande.
• Strukturerad med god planeringsförmåga.
• Lösningsorienterad och beslutsstark.
• Relationsskapande och kommunikativ.
• Prestigelös och samarbetsvillig.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Uppsala, Norra Stockholm m.m Du utgår hemifrån och besöker projekt regelbundet.
Lön: Enligt överenskommelse
Rekrytering sker löpande vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: info@alphahus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alpha Hus AB
(org.nr 559478-6401), https://alphahus.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9674519