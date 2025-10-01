Projektledare Skadehantering & Bygg
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för våra projekt inom bygg och skadehantering - från första kontakt till slutrapport. Rollen innebär att du blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla och forma en ny avdelning, där du tillsammans med teamet bygger upp effektiva processer och bidrar till verksamhetens framgång.
Du driver och utvecklar projekt av varierande storlek, ofta under förhållanden där tydliga ramar saknas, och därför värdesätter vi din kreativitet och förmåga att se lösningar. Jourverksamhet med 24 timmars inställelsetid ingår, vilket kräver flexibilitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Genomföra skadebesiktningar och ta fram åtgärdsplaner.
Planera, leda och följa upp projekt - från idé till leverans.
Koordinera alla aktörer: kunder, entreprenörer, fastighetsägare, hyresgäster och försäkringsbolag.
Säkerställa att projektet följer branschens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav samt myndighetsregler.
Ansvara för projektering och ledning enligt BAS-P/BAS-U.
Hantera upphandling, kostnadsstyrning och administration.
Granska och godkänna avtal, betalningar och rapporter.
Delta aktivt i utvecklingen av avdelningens arbetssätt och processer.
Förbereda och leda byggmöten, samt dokumentera och rapportera till berörda parter.
Utföra jouruppdrag med kort varsel.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom bygg och framför allt erfarenhet av skadehantering.
Gedigen branscherfarenhet och förmåga att planera, identifiera och hantera risker. Du kan försäkringsbranschen, villkorstolkning, skador och rapportering.
God kunskap om myndighetskrav & branschregler.
God kunskap om arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete.
B-körkort är ett krav.
Vem är du
Vi söker dig som är kreativ och har en förmåga att tänka utanför boxen. Du är lösningsorienterad och flexibel, vilket innebär att du trivs när du får möjlighet att testa nya idéer och angreppssätt. Din kommunikationsstil är tydlig och rak, samtidigt som du är beslutsför och visar ödmjukhet i dialog med andra. Som ledare är du trygg och lyhörd, vilket gör att du inger förtroende och skapar en god relation till alla parter du möter. Dessutom har du god administrativ förmåga och arbetar strukturerat, även när tempot är högt och kraven är stora.
Dessa personliga egenskaper är avgörande för att lyckas och trivas i den här rollen.
Vi erbjuder
Hos oss kliver du in i en central roll där du får vara med och forma avdelningens framtid från grunden. Du får chansen att verkligen påverka både verksamheten och våra arbetsprocesser, samtidigt som du får stort eget ansvar och får driva varierande projekt.
Här arbetar du tillsammans med ett engagerat team som präglas av hög kompetens och stark sammanhållning - vi stöttar och utvecklar varandra varje dag. Dessutom satsar vi på din fortsatta kompetensutveckling och erbjuder tydliga karriärmöjligheter, så att du kan växa tillsammans med oss.
Ansökan och kontakt
Är du redo att ta nästa steg och tycker att detta låter som du? Ansök via länken - Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
