Projektledare | Siemens Energy | Finspång

Är du en erfaren projektledare med bakgrund inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och Business Excellence? Vi på Jefferson Wells söker nu en senior projektledare till ett spännande konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Här får du möjlighet att arbeta i strategiska och komplexa projekt som drivs tvärfunktionellt och nära ledningen. Vill du ta nästa steg i din karriär som projektledare? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Finspång
Start: 16 mars eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Till årets slut, med möjlighet till förlängning
Övrigt: Hybrid - anställda har som riktlinje att vara 3 dagar i veckan på plats i Finspång
Om jobbet som projektledare
Som projektledare hos Siemens Energy kommer du att bli en del av Business Excellence - en strategisk och operativ partner till verksamheten med uppdrag att driva förbättringsinitiativ och utveckla hållbara arbetssätt. Teamet arbetar tvärfunktionellt och är dedikerat till att stärka organisationens förmåga inom digitalisering, förändringsledning, projektledning och kompetensutveckling.
I rollen får du arbeta med strategiskt viktiga och komplexa projekt med många intressenter och stort affärsvärde. Tillsammans med verksamheten driver du kontinuerliga förbättringar och skapar strukturer som leder till långsiktig utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och driva strategiska och tvärfunktionella projekt.
Stötta verksamheten i förändringsledning och förbättringsarbete.
Utveckla och implementera nya arbetssätt, processer och styrmodeller.
Samverka nära seniora ledare och fungera som rådgivande partner.
Fasilitera workshops, möten och beslut kring verksamhetens utveckling.
Bidra till digitalisering och datadrivna sätt att arbeta.
Den vi söker
Vi söker dig som är trygg i att hantera komplexitet och som har flera års erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling i större organisationer. Du trivs i en roll där du arbetar både självständigt och i nära samverkan med andra, och du är skicklig på att skapa relationer på många nivåer.
Du har en strategisk blick, god analytisk förmåga och ett genuint engagemang för kvalitet och förbättringar. Samtidigt är du lyhörd, pedagogisk och bekväm med att leda människor i förändring.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet av projektledning inom verksamhetsutveckling/Business Excellence.
Erfarenhet av att driva förändringsarbete och kontinuerliga förbättringar.
Vana att arbeta nära ledning och seniora intressenter.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Erfarenhet av digitalisering eller processutveckling är meriterande.
