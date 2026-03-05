Projektledare samhällskontakter järnvägsfrågor
2026-03-05
Vill du vara med och utveckla Östergötland? Vi erbjuder en spännande möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med Östergötlands utveckling.
Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Regional utveckling omfattar regional planering och internationell samverkan, näringslivsutveckling samt kultur och bildning.
Enheten för samhällsplanering jobbar med samordning av processer kopplade till den regionala utvecklingsstrategin, regional planering, projektstyrning och internationell samverkan. En viktig del i enhetens uppdrag är kopplat till transportinfrastruktur, både som upprättare av länstransportplan och i rollen att företrädare Östergötlands intresse, ofta tillsammans med andra regioner, i relation till den nationella transportinfrastrukturplaneringen. Vi förstärker nu det långsiktiga arbetet med att företräda östgötska intressen med inriktning på järnvägsfrågor.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker därför en projektledare som under tre år kan förstärka gruppen med uppdraget att förklara och förmedla nyttorna och behovet av utökad järnvägskapacitet i södra Sverige till externa aktörer. Region Östergötland kommer tillsammans med andra regioner arbeta för att nödvändiga utredningar och investeringar blir en del av den nationella transportinfrastruktur-planeringen. Arbetet innebär mycket kontakter med andra aktörer som kommuner, myndigheter, näringsliv med flera och internt i regionen. Rollen innebär både att initiera analyser och andra aktiviteter, såväl som kommunikativa aktiviteter.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen, gärna samhällsvetenskaplig, som arbetsgivaren bedömer relevant. Vi tror också att du har erfarenhet av att jobba med kommunikation inom samhällsutvecklingsfrågor. Erfarenhet av att arbeta med järnvägsfrågor på övergripande nivå är meriterande. Ett krav är att du har erfarenhet av politiskt styrda organisationer och därmed förståelse för vad det ställer för krav på tjänstepersonsorganisationen och samspelet med den politiska ledningen.
Viktiga egenskaper för uppdraget är att vara strategisk, ha god samarbetsförmåga och kunna jobba relationsskapande. Vi söker dig med goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en särskild visstidsanställning i 3 år placerad i Linköping. Resor kommer förekomma i tjänsten. Möjlighet till distansarbete upp till 2 dagar i veckan efter överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
