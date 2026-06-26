Projektledare samhällsbyggnad
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2026-06-26
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällsserviceförvaltningen är en bred och samhällsviktig arbetsplats där många kompetenser samverkar. Här arbetar vi med hela samhällsbyggnadsprocessen - från myndighetsutövning och planering till projektgenomförande, drift och service. Att arbeta hos oss innebär möjlighet att påverka, utveckla och bidra till en kommun som både medarbetare och Motalabor kan vara stolta över.
Projektenheten ansvarar för projektledning inom samhällsbyggnadsområdet i Motala kommun. Enheten säkerställer att projekt genomförs inom beslutade ramar för budget, tid och kvalitet.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du får arbeta med omväxlande projekt som bidrar till kommunens utveckling. Du blir en del av en organisation med engagerade kollegor, goda anställningsvillkor, balans mellan arbete och fritid samt möjlighet till kompetensutveckling.
Vill du leda projekt som gör verklig skillnad för invånare och samhälle? Nu söker vi en erfaren projektledare med ansvar för investeringsprojekt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att leda, styra och samordna kommunens byggprojekt från tidiga skeden till färdig byggnad. Projekten omfattar bland annat ny- och ombyggnation av idrotts- och fritidsanläggningar, skolor, vårdboenden samt andra kommunala verksamhetslokaler. En betydande del av uppdraget kommer under de kommande åren att vara kopplad till utformningen och genomförandet av kommunens simhallsprojekt, som är en av kommunens större investeringar. Du företräder kommunen i rollen som beställare och ansvarar för att styra och följa upp externa konsulter som utför hela eller delar av den operativa projektledningen, projekteringen och genomförandet. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens verksamheter, entreprenörer och interna stödfunktioner.
I uppdraget ingår att leda och samordna byggprojekten genom hela processen, från förstudie och projektering till produktion och överlämning. Du ansvarar för tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö samt för att upphandling av konsulter och entreprenörer sker enligt LOU. En central del av rollen är att styra, samordna och följa upp konsulter som ansvarar för hela eller delar den operativa projektledningen. Rollen innebär även att du följer upp avtal, hanterar ändringar och risker samt säkerställer att projekten genomförs enligt gällande lagstiftning, kommunens projektmodell och politiska beslut. Du rapporterar löpande till styrgrupper och berörda beslutsfattare.Kvalifikationer
Vi söker dig:
• som har relevant högskoleutbildning inom bygg, teknik eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig
• Du har också erfarenhet av projektledning inom byggprojekt
• Du har god kunskap om byggprocessen och entreprenadjuridik, såsom AB, ABT, ABK
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommun eller annan offentlig organisation, kunskap om LOU samt erfarenhet av lokalinvesteringar
För att trivas och lyckas i rollen:
• är du trygg i din ledarroll och van att samordna många intressenter
• arbetar du strukturerat och självständigt
• är lösningsorienterad och ansvarstagande
• har en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Kontorsarbetstid med flex
Läs mer om våra förmåner och om att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen kan du gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
Motala kommun 591 86 Motala (visa karta
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591 86 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun Kontakt
Sveriges ingenjörer
Bitte Pettersson bitte.pettersson@motala.se Jobbnummer
9980698