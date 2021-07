Projektledare Sälj - Kolmårdens Djurpark AB - Säljarjobb i Norrköping

Kolmårdens Djurpark AB / Säljarjobb / Norrköping2021-07-05Där havet möter vildmarken - på en klippa mitt i Kolmårdens urskog med storslagen utsikt över Bråviken, reser sig Vildmarkshotellet. Kolmården är en destination för alla åldrar och genom världsunika och oförglömliga upplevelser vi vill vara en plats att älska och återkomma till.Vildmarkshotellet är en del av Nordens största djurpark Kolmården, ett populärt resmål med cirka 750 000 gäster per år. Under de senaste åren har Vildmarkshotellet genomgått en omfattande renovering av rum, restauranger samt konferenslokaler och erbjuder nu härliga inomhusytor omsorgsfullt inredda med inspiration av den skandinaviska vildmarken. Hotellet har 211 rum, flertalet konferenslokaler och grupprum, en stor och härlig spaavdelning, gym, restauranger och barer, utomhusaktiviteter och padelbanor.Vem söker vi?Bokningsläget ser lovande ut och vi behöver förstärka vår säljavdelning och söker en projektledare för event och konferens. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av projektledning av fester, event och konferens. Som projektledare hos oss kommer du primärt att ansvara för att projektleda företagsfester, event och konferenser. Du kommer även att jobba med inkommande förfrågningar i nära samarbete med utesälj. Då Vildmarkshotellet är en del av Kolmården innebär din roll även att samordna event och aktiviteter i djurparken.Vi söker dig med hög service- och kvalitetskänsla som gillar struktur, högt arbetstempo och har ett brinnande intresse för eventplanering. Du är en driven person med fokus på resultat och med en förmåga att skapa delaktighet och arbeta mot uppsatta mål. För att lyckas i rollen behöver du brinna för service och vara en flexibel person som gillar att hantera många arbetsuppgifter parallellt. Du har lätt för att arbeta i nära samverkan med andra, men arbetet kräver även att du kan ta självständiga beslut så därför ser vi att du är handlingskraftig och lösningsorienterad.Vi ser helst att du...jobbar eller har jobbat några år på event- eller bokningsbolag eller med projektledning på hotell eller konferensanläggning.har relevant utbildning eller motsvarande kompetensKunskap i bokningssystemet Hot Soft & Lime Crm är meriterande.I befattningen som projektledare ingår följande:projektansvarig för konferenser, fester och event med allt vad det innebärinnesäljofferter, bekräftelser, planering och visningar.optimera och öka merförsäljninguppföljningrapportera löpande till vår säljchefTjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med start omgående, provanställning om 6 månader tillämpas. Arbetstider vanligen vardagar men även kvälls- och helgjobb beroende på event. Lön enligt avtal och överenskommelse. För anställningen gäller i övrigt kollektivavtal träffat mellan Visita och Unionen.För frågor kring tjänsten kontakta säljchef Johanna Jonsson 070-7152733 johanna.jonsson@vildmarkshotellet.com alternativt Affärsområdeschef Jeanette Sandberg 070-5745490 jeanette.sandberg@vildmarkshotellet.com Vi är nyfikna på dig så ansök redan idag, rekrytering sker löpande. Sista ansökningsdag 8 augusti 2021. Vi enbart emot ansökningar via vår hemsida ej via e-postVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-05Enligt överskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-08Kolmårdens Djurpark AB5848122