Projektledare Säkerhetsinstallationer
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2026-07-28
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Heras är Europas ledande leverantör av integrerade säkerhetslösningar. Med över 70 års erfarenhet, verksamhet i över 24 länder och drygt 3000 anställda samlar man nu Great Security, HedaHeras och Norrlarm under det gemensamma varumärket Heras.
Projektledare Säkerhetsinstallationer
Placeringsort: Jönköping eller Stockholm (Sickla)
Som projektledare inom teknisk säkerhet driver du projekt från start till mål i nära samarbete med kunder, tekniker och leverantörer med fokus på kvalitet, tidplan och ekonomi. Du kommer att ingå i Nordic Solution, en verksamhet som ansvarar för nationella avtalskunder inom infrastruktur, högsäkerhet och retail. Arbetet omfattar alla typer av säkerhetslösningar för både företag och myndigheter, i uppdrag med höga krav på kvalitet, regelefterlevnad och tekniskt omdöme inom en rikstäckande leverans.
Vi söker dig som är en produktiv och resultatinriktad projektledare med goda erfarenheter från säkerhetsbranschen. Med hög arbetsmoral, strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt har du lyckats mycket bra i dina tidigare arbeten. Vi utgår ifrån att du har körkort, är svensk medborgare samt behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Vi befinner oss på en spännande förändringsresa där vi utvecklar både våra arbetssätt och vår organisation. Vår verksamhet består av många enheter med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv – och just den mångfalden ser vi som en av våra största styrkor. Tillsammans skapar vi något starkt och hållbart. Hos oss är alla lika viktiga, oavsett om du arbetar nära våra kunder, ute i projekt eller i en stödfunktion. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara en del av teamet som bygger framtidens Heras Sverige.
Intresserad? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Berätta gärna i din ansökan om dina resultat från tidigare arbeten. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Kontaktperson hos Exelect är Anders Hanberg, 070-413 99 03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153), https://se.heras.com/
Källebacksvägen 4 (visa karta
)
554 75 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Heras Jönköping Jobbnummer
10014117