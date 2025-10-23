Projektledare ROT / Ombyggnad
Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-10-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schnell Rekrytering AB i Göteborg
, Uddevalla
, Helsingborg
, Linköping
, Nacka
eller i hela Sverige
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Vi söker en projektledare inom ROT och ombyggnad till ett väletablerat byggföretag i Göteborgsområdet.
Bolaget arbetar med komplexa ombyggnadsprojekt och stambyten, ofta i pågående bostadsmiljöer, där planering, kommunikation och struktur är avgörande för att lyckas.
Som projektledare får du en central roll i företagets projektorganisation och ansvarar för att driva flera projekt parallellt - från uppstart till slutbesiktning - med fullt fokus på ekonomi, kvalitet, tidplan och kundnöjdhet.Dina arbetsuppgifter
Leda och följa upp 2-3 projekt samtidigt, främst inom ombyggnad och stambyten
Driva projekt från start till mål - planering, kalkyl, ekonomi, ÄTA-hantering, uppföljning
Säkerställa att arbetet sker enligt gällande avtal (AB04 / ABT06) och kvalitetskrav
Samordna underentreprenörer, myndigheter och kund
Ansvara för dokumentation, arbetsmiljö och uppföljning (BAS-P och BAS-U)
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och kundrelationer
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som projektledare inom bygg, gärna med fokus på ROT/ombyggnad
Har drivit projekt på minst 100 miljoner kronor
Är van vid komplicerade stambyten och bostadsprojekt i drift
Har god kunskap i entreprenadjuridik (AB04 / ABT06)
Har genomfört BAS-P och BAS-U samt övriga kravställda utbildningar
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Har logistikkompetens, flexibilitet och ett affärsmässigt förhållningssätt
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett modernt och expansivt byggföretag
Möjlighet att leda stora och tekniskt utmanande projekt
En kultur med ordning, kvalitet och hållbarhet i fokus
Engagerade kollegor, korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
Konkurrenskraftiga villkor och långsiktigt perspektiv
Om rekryteringen
Rekryteringen hanteras av Schnell Rekrytering på uppdrag av kund.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9571566