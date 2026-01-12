Projektledare projektering offentlig miljö
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult som vill bidra i ett projekteringsuppdrag kopplat till allmän plats/offentlig miljö inom kommunal verksamhet. Uppdraget omfattar planering och samordning av projekteringsarbete där flera underlag och tidigare projektering används som grund för fortsatt utveckling.
Du blir en viktig del i att säkerställa att projekteringen håller rätt kvalitet och är väl förankrad i gällande detaljplan och planbeskrivning.
ArbetsuppgifterPlanera och driva projekteringsarbetet för allmän plats.
Samordna framtagning och hantering av projekteringsunderlag.
Säkerställa att arbetet följer relevant planunderlag, såsom detaljplan och planbeskrivning.
Ta tillvara och integrera tidigare projektering i det fortsatta arbetet.
Delta i avstämningar och vid behov medverka i intervju kopplat till kvalificeringskrav.
KravErfarenhet av projektering kopplat till allmän plats/offentlig miljö.
Förmåga att arbeta strukturerat med plan- och projekteringsunderlag (exempelvis detaljplan, planbeskrivning och tidigare projektering).
MeriterandeErfarenhet från kommunal verksamhet eller liknande offentliga beställare.
Erfarenhet av att arbeta med flera teknikområden och samordning av projekteringsinsatser.Så ansöker du
