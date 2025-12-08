Projektledare produktionsutveckling
2025-12-08
Beskrivning Vår klient i Finspång söker en projektledare inom produktionsutveckling. I rollen ansvarar du för att leda förstudier och projekt inom processoptimering, maskininvesteringar, omstruktureringar i verkstadsområden samt moderniseringar av maskiner och produktionsanläggningar. Du kommer även att arbeta med utveckling av företagets produktionsutrustning och produktionsmetoder genom omvärldsanalyser för att säkerställa en konkurrenskraftig tillverkning.
Arbetsuppgifter Som projektledare driver du projekt inom produktionen i Finspång och ansvarar för hela processen från förstudie till implementering. Du genomför ekonomiska analyser för investeringar, tar fram tekniska kravspecifikationer och ser över layouter för installation av ny utrustning samt flytt av befintlig, med fokus på optimala flöden. Rollen innebär att du säkerställer att kostnader, tidsramar, lagar och regler följs och att eventuella prestationstal uppnås. Du tar fram beslutsunderlag för styrgruppen eller annan behovsägare och utvecklar åtgärdsprogram för att optimera produktionsprocesser. Rollen kan även innebära tunga lyft och konditionsanalyser i samband med maskinhantering.Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
Erfarenhet av att driva projekt inom processoptimering och investeringsprojekt inom tillverkningsindustri.
Kunskap om lyftkrav och travershantering.
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av modernisering av maskiner och produktionsanläggningar.
Kunskap om produktionslayout och flödesoptimering.
Villkor Tjänsten är placerad i Finspång och start enligt överenskommelse. Uppdraget löper tillsvidare och är på heltid.
Avslutningstext Om du är redo att ta dig an en roll som projektledare inom produktionsutveckling och bidra till att skapa effektiva och konkurrenskraftiga produktionsprocesser, tveka inte att söka. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot din ansökan!
