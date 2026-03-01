Projektledare produktion Norrbotniabanan
Trafikverket / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-03-01
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Umeå
, Vännäs
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Är du en erfaren projektledare och vill bidra till samhällsutveckling i ett av norra Europas största infrastrukturprojekt och samtidigt ta ett nytt steg i din personliga utveckling? Vi har jobbet!
Projektledare produktion NorrbotniabananPubliceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
Nu drar vi igång Norrbotniabanans stora entreprenader på sträckan mellan Umeå och Skellefteå. Vi förstärker därför med erfarna projektledare som tillsammans med övriga kompetenta medarbetare ska driva byggandet av Norrbotniabanan.
Rollen som projektledare är en nyckelroll där du ansvarar för planering och genomförande av våra entreprenader. Du leder och fördelar arbetet inom projektet samt ansvarar för delprojektets framdrift mot uppsatta mål. Till din hjälp har du projektingenjör, byggledare och controller samt tekniska specialister. En viktig del i arbetet är att bevaka tids-, kostnads- innehålls- och kvalitetsaspekter, en annan del är att skapa en bra och produktiv arbetsmiljö inom ditt projekt. Tjänsten är dynamisk och innebär även mycket samarbete med externa aktörer, till exempel kommuner, entreprenörer och Länsstyrelsen. Här får du en möjlighet att, tillsammans med en sammansvetsad kollegiegrupp, under flera år följa ett stort projekt och ställas inför spännande komplexa frågeställningar.
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik. Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.
Övrig information
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-HybridKvalifikationer
Som projektledare i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som
har några års aktuell och relevant erfarenhet av en ledande roll, såsom projektledare eller likvärdig, i infrastrukturprojekt där du haft ansvar för planering och uppföljning avseende tid, kostnad och innehåll
har universitets-/högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning bygg och anläggning eller samhällsplanerare alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
har aktuell kunskap och/eller erfarenhet inom entreprenadjuridik i ett eller flera av områdena AB/ABT/ABK och AMA
har goda kunskaper i svenska i båda tal och skrift
har giltigt körkort för personbil
Det är meriterande om du
har erfarenhet av en ledande roll i större komplexa anläggningsprojekt
har erfarenhet från att arbeta i en beställarroll
har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
har erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i projekt
har erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor i projekt Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2026:046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
14 Chef i 1:a linjen Sektion
Richard Österbacka 0101243255 Jobbnummer
9769593